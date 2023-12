Podle některých cestujících je protáhnutí stávající tramvajové linky dobrý nápad . „Asi by to bylo dobré. Může to mnoha lidem usnadnit cestování a musím uznat, že by to mohla být výhoda,“ zamýšlel se třeba Matouš Mazur.

Navržené jsou dvě varianty. První je středem ulice, druhá na odděleném tělese. „Obě varianty však mají prostorové požadavky, které je nutno zohlednit," sdělil Kratochvíl.

Právě přístupnost tramvají do Komárova považuje například student Juraj Foltín za jednu z největších výhod bydlení ve zmíněné části Brna.

„Do centra nebo na fakultu jsem se pohodlně dostal za pár minut. Horší to bylo, když jsem chtěl jet druhým směrem, tedy do Olympie. Pokračovaní trasy tímto směrem pomůže a jde o krok vpřed. Nejen pro obyvatele Komárova, ale i pro lidi z jiných částí, kteří nyní volí pro cestu do obchodů v této části auto z důvodu nedostatečné městské hromadné dopravy," zmínil Foltín.

Starosta Brna-jihu David Grund je rád, že se projekt prodloužení tramvajové trati hýbe dopředu. Jako vhodnější se podle něj nyní jeví varianta středem Hněvkovského ulice.

„Složitost této ulice je v tom, že uliční profil je omezený prostorem. V některých místech trasy je úzký. Technické řešení to má. Jedna z nejpříjemnějších ulic v Brně z Hněvkovského touto variantou asi nevznikne, na druhou stranu by mohla být dříve hotová, než jiná varianta," podotkl Grund.

Podle něj by z toho městská část těžila tím, že kolem plánované tramvajové tratě v Hněvkovského ulici je spousta přestavbových a rozvojových území.

„Zejména přestavbových, do kterých se bude stěhovat v příštích deseti letech významné množství nových obyvatel. Vzniknou tam byty, kanceláře i veřejná vybavenost," připomněl starosta.

Další spolupráce

Proto Grund považuje za nutné vybudovat k tomu infrastrukturu, a to i dopravní. „Budeme dál spolupracovat s městem na vybrání varianty, která bude co nejvhodnější," přislíbil.

Představitelé Brna předpokládají, že brzy zadají i zpracování druhé etapy studie až do Modřic. „Počítáme s tím, že bychom v příštím roce pokračovali v návrhu zpracování tramvajové trati," potvrdil Kratochvíl.

Podle Grunda navazující část tramvajové trati dál k okraji Brna zatím není nezbytně nutná. „Musí vzniknout infrastruktura v takové šíři, aby se tam dala případně tramvaj zapracovat. To znamená nechat tam rezervu, udělat bulvár, který povede přes Heršpice až do Přízřenic a případně dál. Pokud by vznikl, myslím si, že by to byl největší a nejdelší bulvár v Brně," nastínil starosta. V první fázi by podle něj mohly lokalitu obsluhovat autobusy.