Tento krok se setkal i s kritikou ze strany opozice. „Byl to v podstatě jediný benefit, který toto město cyklistům nabízelo. Cyklostezky a bezpečná infrastruktura nefunguje, nevím o žádném jiném benefitu, který by tady byl," prohlásila zastupitelka za Zelené Jasna Flamiková. Apelovala, aby dopravní podnik tento benefit lidem vrátil.

Podle generálního ředitele Dopravního podniku města Brna Miloše Havránka jsou vozy určeny primárně pro cestující, kočárky a případně vozíky. „Já to jako pragmatik vidím jednoduše. Jestli si chceš do vozu zcela absurdně tahat jízdní kolo, tak si za to zaplať," vyjádřil se Havránek.

Flamiková zmínila, že cestování městskou hromadnou dopravou s kolem využívají třeba rodiče, když chtějí jet s dětmi o víkendech na kraj města a nechtějí tam mít auto. „Sednou do vozu městské hromadné dopravy a svezou se přes nebezpečné město na kraj a pak jedou po cyklostezce," zmínila Flamiková.

Radní pro dopravu Petr Kratochvíl řekl, že to není o žádné diskriminaci, že by si člověk kolo nemohl do trolejbusu s sebou vzít. „Ale logicky zabere poměrně hodně místa. Vyšli jsme vstříc matkám s kočárky. Když přijel trolejbus a byla tam kola, matky s kočárky už by se do trolejbusu nevešly," podotkl Kratochvíl. Kola lidé stále převážet v městské hromadné dopravě můžou, akorát za to zaplatí.

Brňanka Simona Ostřanská cestuje veřejnou dopravou často, přepravu kol ve vozech ale nevidí jako problém. „Celkově mi nepřijde, že bych se s převážením kol v šalinách setkávala. Maximálně když třeba prší, ale to je pochopitelné. Poplatek podle mě nic moc nezmění, kdo bude potřebovat, za kolo si zaplatí," zamyslela se žena.

Zcela zdarma je přeprava kol například v Praze, kde s nimi mohou cyklisté do všech vozů městské hromadné dopravy kromě autobusů. Za kolo neplatí ani cestující v Jablonci, nástup jim ale musí odsouhlasit řidič dle aktuálních podmínek ve voze, například právě v případě přepravy kočárků či vozíků. Naopak vůbec nesmí lidé s kolem do městské hromadné dopravy například v Mladé Boleslavi, Jihlavě, Karlových Varech nebo Olomouci.

Podobně jako od prosince v Brně vybírají dopravci poplatek za převážení kol od všech cestujících i v Litvínově, Ostravě nebo Plzni.

Přeprava jízdních kol v MHD

Brno : za převoz kola se platí základní jízdné, tedy 25 korun za 60 minut a 20 korun za 15 minut

: za převoz kola se platí základní jízdné, tedy 25 korun za 60 minut a 20 korun za 15 minut České Budějovice : dovozné na kolo je 20 korun za hodinu, zdarma kola přepravují majitelé předplatní jízdenky. Kola zde přepravují většinu roku jen v sobotu a neděli a ve svátek. O prázdninách je přepravují celý týden dle kapacity ve vozidle

: dovozné na kolo je 20 korun za hodinu, zdarma kola přepravují majitelé předplatní jízdenky. Kola zde přepravují většinu roku jen v sobotu a neděli a ve svátek. O prázdninách je přepravují celý týden dle kapacity ve vozidle Hradec Králové : převoz kol je nyní zdarma, v příštím roce se pravděpodobně zpoplatní

: převoz kol je nyní zdarma, v příštím roce se pravděpodobně zpoplatní Jihlava : převoz kol je zakázán

: převoz kol je zakázán Karlovy Vary : převoz kol je zakázán

: převoz kol je zakázán Jablonec : za kolo se v MHD neplatí, ale nástup musí být se souhlasem řidiče dle aktuálních podmínek ve voze. Kočárek nebo vozík má přednost

: za kolo se v MHD neplatí, ale nástup musí být se souhlasem řidiče dle aktuálních podmínek ve voze. Kočárek nebo vozík má přednost Mladá Boleslav : převoz kol je zakázán

: převoz kol je zakázán Litvínov : cena je 12 korun za hodinu nebo 24 korun za den

: cena je 12 korun za hodinu nebo 24 korun za den Olomouc : převoz kol je zakázán

: převoz kol je zakázán Ostrava: za převoz kola zaplatí cestující jako za zvýhodněné jízdné

Plzeň : za přepravu kola platí cestující základní jízdné, tedy za hodinovou nepřestupní jízdenku 22 korun, za 30 minutovou přestupní 20 korun. Od nového roku se ceny zvýší. Aktuálně se zde kola můžou v MHD převážet pouze o víkendech a ve svátcích, od nového roku i v pracovní dny tam, kde to povolí jízdní řád

: za přepravu kola platí cestující základní jízdné, tedy za hodinovou nepřestupní jízdenku 22 korun, za 30 minutovou přestupní 20 korun. Od nového roku se ceny zvýší. Aktuálně se zde kola můžou v MHD převážet pouze o víkendech a ve svátcích, od nového roku i v pracovní dny tam, kde to povolí jízdní řád Praha : kola mohou cestující přepravovat ve všech druzích MHD kromě autobusů. Přeprava je zdarma

: kola mohou cestující přepravovat ve všech druzích MHD kromě autobusů. Přeprava je zdarma Ústí nad Labem : kola můžou do MHD od 19 hodin v pracovní dny a o víkendech celodenně, jejich přepravu ale musí povolit řidič. Cena za převoz je 25 korun. Přes sezonu jezdí ve městě cyklobusy, kde je přeprava kol zdarma

: kola můžou do MHD od 19 hodin v pracovní dny a o víkendech celodenně, jejich přepravu ale musí povolit řidič. Cena za převoz je 25 korun. Přes sezonu jezdí ve městě cyklobusy, kde je přeprava kol zdarma Otrokovice: kola se přepravují na všech linkách sedm dní v týdnu, pokud to kapacita dovolí. Přednost ale mají kočárky a vozíky. Cena přepravy je jako za jednotlivé jízdné 18 korun na 60 minut. Držitelé časových jízdenek mohou jedno kolo přepravovat bezplatně