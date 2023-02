V knize se dočtete třeba vyprávění o faulu Jana Zakopala na Žižkově, který brněnskému odchovanci v roce 1999 zhatil jednání o přestupu do italské Boloni, ale i na jeho démony. Krom gamblerství také na boj s alkoholem a depresemi.

Šikula Pacanda si zničil svoji slibně rozjetou kariéru

Schůzky probíhaly po dobu tří let v kavárnách, hospodách, v domácím prostředí, během covidu i venku na lavičce. “Milan ode mě na začátku dostal slovo, že může spolupráci kdykoli ukončit. Naopak se z nás ale za tu dobu stali kamarádi a díky tomu vzniklo něco, k čemu se ještě nikdo neodhodlal. Spíš než klasický fotbalový životopis je to knižní reality show sportovce po kariéře,” popisuje autorka knihy Monika Býmová, která doufá, že autentická zpověď pomůže otevřít diskuzi na téma vzdělávání sportovců.

“Kniha jasně ukazuje, co způsobuje nulová osvěta v tématech finanční gramotnosti nebo duševního zdraví. Měli bychom se zajímat o to, kam jsme se od devadesátých let, kdy začal Milanův příběh, posunuli. Vychováváme krom úspěšných sportovců zároveň lidi, kteří v životě obstojí?” ptá se Býmová.

Pacanda: Hrát proti Zbrojovce je velká motivace

Kniha vychází 28. února, v den 45. narozenin bývalého útočníka, který po kariéře vystřídal řadu povolání. Aktuálně pracuje jako kuchař.

Zbrojovka Brno svému odchovanci věnuje domácí zápas se Zlínem v sobotu 4. března, před kterým se uskuteční jeho autogramiáda.