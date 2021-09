„Černovice získají deset milionů korun na revitalizaci parku Řehořova, Maloměřice a Obřany dostanou devět set tisíc na úpravu zeleně u Obřanského mostu. Na přeměnu plochy u Billy pošleme do Medlánek přes milion. Žabovřeskám jsme schválili 9,2 milionu na revitalizaci zeleně v ulicích Pod Kaštany a Šumavská,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Hladík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.