Podzemní prostor kdysi býval sklepením v domě mincmistra. Sloužil proto jako sklad materiálu pro ražbu mincí. Nyní je součástí Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zhruba do roka návštěvníci ve sklepě najdou novinku. „V Mincmistrovském sklepě plánujeme novou expozici, hotová bude zhruba do roka. Návštěvnost její příprava omezí jen částečně a na velmi krátký čas. Multimediální novinka se bude zabývat brněnskými legendami a dějinami města obecně,“ zmínila již dříve mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Mincmistrovský sklep za běžné situace ročně navštíví tisíce lidí, například v loňském roce to bylo přes pět a půl tisíce návštěvníků. Letos počty snížila pandemie koronaviru a nucené uzavření prostor kvůli vládním opatřením. „Vchodem z Panenské ulice se návštěvníci dostávají do vstupních prostor, kde je pokladna, šatna či toalety. Trasa z recepce dál pokračuje spojovací chodbou, v jejíchž zdech jsou zabudovány výstavní vitríny. Z ní vedou vstupy do dalších sálů. V jednom z nich probíhají videoprojekce, další slouží jako výstavní. Ve výstavních prostorách je umístěn i model Královské kaple i model středověké podoby Dominikánského náměstí," popsala podobu Mincmistrovského sklepa po jeho otevření na stránkách Internetové encyklopedie dějin Brna její administrátorka Jitka Šibíčková.