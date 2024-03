Podzimní obhajoby senátorského křesla se už nyní vzdal Mikuláš Bek, jenž je v horní komoře parlamentu za brněnský obvod číslo 59. Bek je zároveň ministrem školství.

„V podzimních volbách do Senátu jsem se rozhodl nekandidovat. Chci se plně věnovat potřebným změnám v resortu školství, což by při intenzivním zapojení do kampaně nebylo možné,“ oznámil ve čtvrtek Deníku.

Své rozhodnutí vysvětloval mimo jiné tím, že do kampaně by se musel pustit už v létě, což by – jak tvrdí – mohlo negativně ovlivnit prosazení chystaných změn ve školství.

„O svém rozhodnutí jsem informoval předsednictvo STAN i kolegy v Brně,“ dodal Bek.

V roce 2018 ve druhém kole voleb porazil nezávislého kandidáta za ANO Jaromíra Ostrého. Bek získal přes 72 procent hlasů. Kandidoval s podporou STAN, ODS, Zelených a TOP 09. Mezi léty 2011 až 2019 byl rektorem Masarykovy univerzity Brno.