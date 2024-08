Ministr zdravotnictví leží v brněnské nemocnici. Podle informací Novinek je po operaci slepého střeva. „Po menším zákroku v brněnské fakultní nemocnici je v pořádku,“ uvedl bez bližšího komentáře mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Zpět do práce by se měl ministr žijící v brněnské Líšni vrátit do několika dnů.