Aktuálně pro rekonstrukci části frekventované spojnice Komárova, Černovic a Židenic vybírají zhotovitelskou firmu. „Jedná se o opravu povrchu silnice. Zaměříme se na nejhorší místa. Odstraníme vyjeté koleje,“ uvedl ředitel krajských silničářů Zdeněk Komůrka.

Práce mají začít na začátku srpna a trvat do konce září. Řidiči musí počítat s omezeními. Místem projedou zřejmě pouze jedním směrem v každém směru. Běžně využívají dohromady čtyři pruhy.

O opravu silnice usilují roky představitelé Brna-jihu. „Opraví to nejhorší, co tady je. Stav silnice nás trápí mnoho let. Místní si stěžují na otřesy,“ řekl radní městské části Lukáš Boula.

Krajští silničáři do budoucna počítají také s kompletní rekonstrukcí Černovické. Aktuálně jsou ve fázi projektování. „Nepřistoupíme k ní dřív než za dva roky, spíš se bude jednat o víc let," nastínil Komůrka.

V srpnu se mají státní silničáři pustit do opravy jiné frekventované silnice v Brně. Zaměří se na Hradeckou ulici v severní části města. Předpokládají, že tam práce potrvají do listopadu.