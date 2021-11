Aby se dnes lidé v Brně dostali na hrad Špilberk, musí vyšlápnout prudký kopec. Za odměnu si pak užijí například výhled na město nebo navštíví některou z tamních výstav. Pohodlnější dostupnost pevnosti může v budoucnu zajistit lanovka, přesněji kolejová dráha podobná například té pražské vedoucí na Petřín. Letitou myšlenku oživil a prosazuje současný ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc, který je v čele instituce teprve třetím měsícem.

Cílem je podle něj lepší přístupnost a zvýšení návštěvnosti Špilberku. Jednak pro běžné návštěvníky a turisty, ale i pro lidi mířící třeba pouze na koncerty nebo divadelní představení. „Části obyvatel, pro kterou je cesta nahoru náročnější, umožní dostat se na hrad mnohem jednodušeji. Poslouží zároveň i jako velká turistická atrakce, protože nabídne krásný výhled na historické centrum i širší okolí,“ vysvětlil Šolc.

Kolejová dráha má vést parkem pod Špilberkem z Husovy ulice od hotelu International nahoru k hradu. Tahle trasa je prosazovaná i kvůli už existujícím parkovacím možnostem v okolí spodní nástupní plošiny. K dispozici je parkovací dům Domini Park. Dříve bylo ve hře vedení dráhy z Údolní ulice.

Podle Šolce mají představitelé města v příštím roce schválit peníze na studii proveditelnosti. Prověří ekonomické a dopravní možnosti, památkovou péči nebo ochranu zeleně. S úhradou nákladů mají značně pomoci evropské dotace. „Pokud se ukáže, že je projekt možný, podaří se sehnat potřebné peníze a získat povolení, může začít vznikat v roce 2024 nebo 2025,“ upřesnil Šolc.

Zástupci města se se záměrem seznámili už při výběru nového ředitele muzea, protože byl součástí koncepce, s níž se Šolc o místo ucházel. Brněnská primátorka Markéta Vaňková je opatrným příznivcem projektu. „Centrum by získalo nový a velmi zajímavý prvek, jistě atraktivní i pro turisty. Není pochyb o tom, že by se zvýšila návštěvnost. A co je velmi důležité, hrad by byl výrazně lépe přístupný pro starší návštěvníky, hendikepované i rodiny s velmi malými dětmi,“ uvedla.

Vaňková ale zároveň upozornila, že výstavba dráhy má mnohá úskalí. Třeba peníze. „Teď zrovna není úplně příznivá doba, ale žádná krize netrvá věcně. A bude nezbytně nutné se velmi pečlivě a citlivě vypořádat se zasazením trati do cenného parku,“ upozornila.

A jak na vizi reagují obyvatelé? Myšlenka na svezení se po kolejové dráze neláká například Michaelu Šilerovou. „Osobně bych ji nevyužívala. Raději se parkem pod Špilberkem projdu pěšky,“ řekla ve středu v parku reportérovi Deníku Rovnost.

K nápadu na pozemní lanovku přistupuje skepticky i Brňanka Marie Paulíková. „V Brně si ji moc nedokážu představit, protože na hrad to není až takový kopec, aby jej někdo nevyšel. Jako vhodná se mi jeví třeba v Praze na Petříně nebo v horách, třeba na Ještědu,“ sdělila v parku důchodkyně.

O park pod Špilberkem se starají pracovníci Veřejné zeleně města Brna. Její ředitel Jozef Kasala by raději viděl už opravenou rozbitou hlavní příjezdovou cestu na hrad, která vede z opačné strany než zamýšlená dráha. Starou asfaltku má nahradit dlážděná cesta. „Zahojila by se tím poslední jizva na Špilberku. Ostatní cesty jsou mlatové nebo dlážděné, opravujeme je případně průběžně,“ řekl ředitel.