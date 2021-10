V prázdninových měsících se mělo jednat o největší dopravní komplikaci ve městě. Uzavírka brněnského Pisáreckého tunelu se ale kvůli průtahům při výběrovém řízení na zhotovitele neuskutečnila. A nebude ani do konce roku. Zástupci města totiž nevyhoví žádosti Ředitelství silnic a dálnic na její přesunutí na podzim ani na nejbližší jaro.

Kvůli souvisejícím stavbám v jeho okolí za víc než čtyři miliardy korun považují za nejbližší reálný termín až letní měsíce 2024.Podle představitelů Brna musí být uzavírka tunelu kvůli jejich opravě jedině v letě. „Uzavření části silnice I/23 by totiž vedlo, zejména s ohledem na plánované objízdné trasy, k tak velkým komplikacím, že by nebylo objektivně možné řadu lokalit dopravně obsloužit,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Ve městě slouží silnice I/23 jako spojení Pisárek a dálnice D1.S podzimním termínem uzavření tubusů nesouhlasila ani koordinátorka dopravy ve městě Vlasta Jágerová. „Požadavek na jiný termín jsem nedávala. Z úrovně města nám psali, že je reálný pravděpodobně až rok 2024. Uvidíme ale, jak se k situaci postaví Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedla Jágerová.

Jeho představitelé se k rozhodnutí města nechtěli příliš vyjadřovat. „Bereme jej na vědomí, ale tím, že stále soutěžíme stavební firmu na opravu Pisáreckého tunelu, to nebudeme nijak víc komentovat,“ prohlásil ředitel brněnského závodu Ředitelství David Fiala.

Jak už Deník Rovnost informoval dřív, uzavření tubusů v příštím roce brání hned několik staveb, které začnou v jejich okolí. Dohromady za víc než čtyři miliardy korun. „Jde nejen o multifunkční halu a související venkovní plochy, ale také o rekonstrukci Bauerovy ulice, dále Mendlova náměstí, přestavbu budovy bývalého Tuzexu, pro město nezbytná protipovodňová opatření či i o další etapu rozšiřování vozovny dopravního podniku, konkrétně o vratnou tramvajovou smyčku,“ vyjmenoval Kratochvíl.

Při posuzování možností pro termín uzavírky hraje roli i skutečnost, že projekty města či městských společností jsou částečně financované z evropských dotací.Dřívější uzavření tunelu by podle představitelů Brna mohlo nastat při vzniku jakéhokoliv havarijního stavu v něm. Omezení se kromě Pisáreckého týká také tunelu Hlinky a navazující části komunikace Bítešská.

Při rozsáhlé rekonstrukci se státní silničáři plánují v tunelu zaměřit hlavně na nové technologie. Nainstalují v něm zařízení pro úsekové měření rychlosti.

I přes oddálení opravy se musí řidiči připravit na nutnou objížďku tubusů ještě tento měsíc. Silničáři v něm provedou běžnou pravidelnou údržbu. „Trouba ve směru na Prahu se uzavře vždy v noci v termínu 18. do 20. října, opačný směr pak bude neprůjezdný opět v nočních hodinách od 21. do 24. října,“ upřesnila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu. Uzavírka potrvá od devíti večer do pěti ráno.Říjnová běžná údržba se kromě Pisáreckého týká i dalších tunelů, tedy Husovického, Královopolského a Hlinky. Jako první přijde na řadu posledně uvedený, a to už pátečního večera.