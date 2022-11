Kritika nového místa v Brně-středu: radní bude řešit matriky za 70 tisíc měsíčně

Silvie Lošťáková vzpomíná, že na místě dnešní optiky na nároží České a Solniční ulice sídlila Umělecká výroba, která zanikla na začátku devadesátých let. Tato dvě slova tvořila zkratka UVA. Před rokem 1989 se jednalo o prodejny výrobků lidového umění spadající pod Ústředí lidové umělecké výroby.

„Bylo to takové sdružení drobných řemeslníků. Prodávala se tam keramika, ať už slovácká nebo kunštátská, koberečky, proutěné košíky, proutěná prostírání, kanafasová plátna, porcelán. Zkrátka to, co se nevyrábělo ve velkém, ale kusově,“ uvedla Lošťáková. Jak dodala, její švagrová Dana Ettlová, která v UVĚ prodávala, pokračovala v tradici lidového umění ve svém obchůdku Tradice ve Slovákově ulici. Obchůdek však v posledních letech také zanikl. Lošťáková vzpomíná i na parfumerii Convalaria. Ta ve stejnojmenném obchodním a bytovém domě v místech, kde je dnes zmíněný obchod s tabákem a prodejna piv, fungovala až do konce minulého století. „To byla parfumerie! Jedna z největších a nejznámějších brněnských parfumerií, kde prodávali parfémy a líčidla,“ popsala Lošťáková.

Dagmar Omelková zase vzpomíná, že v mládí navštěvovala mléčné bary, které byly za socialismu poměrně oblíbené. První z nich byl v těsné blízkosti hlavního nádraží a veřejnosti sloužil od konce padesátých let. Další, s názvem Sputnik, přitahoval zákazníky v ulici Česká. Po revoluci postupně začaly mizet. Sputnik ale pro Omelkovou nebyl jen synonymem mléčného baru. „Byla to obří jídelna, kde se skvěle vařilo a jedlo,“ nastínila žena, které v paměti z minulé doby utkvěla například i rybí jídelna na rohu Běhounské ulice.

Naopak na jediný obchod, konkrétně na Vkus ve Kobližné ulici, vzpomíná Monika Müllerová. Oděvní družstvo, ve němž před čtyřiceti lety nakupovala, dnes už také neexistuje. „Bylo to tehdy slušné oblečení, šité v Brně v době, kdy nebylo pro mladé holky nic svěžího k dostání,“ vybavuje si Müllerová

Firma skončila v likvidaci až v minulém roce. V posledních letech však zaniklo více tradičních prodejen. Příkladem jsou legendární domácí potřeby Cimrman, které v Masarykově ulici vystřídala pobočka Bageterie Boulevard, cukrárna U Čtyř mamlasů v přízemí stejnojmenného domu na brněnském náměstí Svobody, kterou nahradila výčepna Pilsner Urquell U Mamlasů, nebo prodejna Bontonland, která sídlila v domě na rohu náměstí Svobody a České ulice. Dnes je tam Restaurace U Tomana. Důvody jsou různé. Například majitel domácích potřeb Jaroslav Cimrman odešel před třemi lety do důchodu. A do důchodu se chystá i proslulý brněnský knihkupec Michal Ženíšek. I jeho knihkupectví v Alfa pasáži tak hrozí zánik.

Zaniklé obchody ani jedné z posledních dvou zmíněných žen ale nechybí. Nahradily je nové a i jejich potřeby se časem proměnily. A ty, které zůstaly, nabídka v centru města uspokojuje i nadále. Müllerová například navštěvuje starožitnictví a bazary, které se podle ní stále drží. Omelková zase ve městě ráda nakupuje potraviny, zejména masa, pro která chodí do stále fungujícího klasického řeznictví v Lidické ulici, ale i ty luxusnější, jako třeba francouzskou delikatesu fois gras, kterou kupuje v obchodu zážitkové brněnské restaurace Borgo Agnese. Lahodné sýry si zase vybírá v La Formaggeria Gran Moravia. Největší řetězec specializovaných prodejen se sýry a italskými specialitami se v Brně nachází na Zelném trhu i v nákupním centru v Králově Poli.

Právě nákupní centra obě zákaznice rovněž vyhledávají. Je v nich všechno pohromadě a ony tak nemusí nic hledat. K nákupům online se tyto dříve narozené ženy příliš neuchylují. „Online nakoupím spíše kosmetiku nebo nějaký zajímavý kus nábytku, potraviny, které kupuji nejčastěji, ale ne. Ráda je vidím na vlastní oči, než si je koupím,“ svěřila se Omelková. A potvrzuje to i Müllerová. „Online nákupy moc ráda nemám, protože buď člověk stojí frontu v Zásilkovně nebo čeká na doručení domů, což je ještě horší,“ vylíčila žena, která má ze všeho nejraději trhy pod širým nebem. „Třeba na Zelňáku. Člověk je v krásném historickém prostředí, dostane zboží ve výborné kvalitě za dobrou cenu, k tomu se projde a dá si někde kafíčko,“ popsala.

Přestože nejvíce obchodů na jižní Moravě zaniká a vzniká v Brně, nabídka se neproměňuje pouze v krajském městě. V Hodoníně v poslední době zmizely dvě ze tří trafik s novinami a tabákem. Jedna z nich ve městě fungovala minimálně dvacet let, druhá ještě déle. Skončila také tradiční Fotografia na tamním Masarykově náměstí vedle radnice. Pro fotky si tam lidé chodili ještě za minulého režimu.

Na konci roku 2016 zavřel prodejnu hudebních a filmových nosičů v centru Znojma podnikatel Pavel Bouzek. Obchod na Horním náměstí fungoval dvacet let a byl patrně poslední v regionu. Důvod ukončení prodeje byl pokles tržeb. Lidé si zvykli nakupovat přes internet. Supraton, jak se obchod jmenoval, vystřídal původní prodejnu hudebních nosičů, převážně gramofonových desek, známý Supraphon. „Prodávat hudbu za minulého režimu byl sen. Lidé nám kolikrát málem utrhli ruce, když přišlo pár elpíček s kvalitní muzikou,“ zavzpomínala před lety bývalá vedoucí prodejny Supraphonu Růžena Smutná.

I v okresních městech potom člověk může čas od času narazit na novou prodejnu. Centrum Vyškova tak například letos v červnu obohatila nová prodejna Wooden Fairy. Na náměstí Obránců míru Jana Pospíšilová vyrábí a prodává dřevěné dekorace, které doplňuje vtipnými hesly. Dělá prakticky vše od vařeček, přes prkénka, držáky na klíče, dárkové desky, cedule k narození miminka, zápichy do dortů až po záložky do knížek nebo gravírované fotky. „Snažím se hlavně o to, abych vyráběla se srdcem a úctou ke dřevu,“ vysvětlila s tím, že získání vhodných prostor považuje za zázrak.