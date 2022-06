Od svých politických kolegů proto sklízí kritiku. Dle nich tím vysílá otřesný signál směrem k veřejnosti. A to ten, že kdokoli si může bez povolení postavit cokoli. Stačí to jen považovat za správné nebo užitečné. „Přístup k zastávce je hrozný, souhlasím. Nicméně postup, který pan místostarosta zvolil, není v pořádku. Tyto problémy je potřeba řešit v souladu s legislativou. Ne svévolně. Notabene v případě politika, který je ve funkci. Lidovci mají zastoupení ve vedení městské části, města, kraje i ve vládě. Jaký signál to pak vysílá?“ ptal se například místostarosta brněnských Židenic Petr Kunc.

Podle místostarosty Dvořáčka je kritika zbytečně příkrá a humbuk skutečnost zbytečně zveličuje. „Na tom samém místě byly dříve ledabyle položené betonové překlady, které nikomu nevadily. My tam akorát místo nich udělali malou, lepší a bezpečnější lávku s alespoň nějakými parametry. Byť poněkud partyzánským způsobem. A ohlasy lidí z Lískovce dokazují, že jsme udělali dobře,“ stojí si za svým Jiří Dvořáček.

Místní lávku opravdu kvitují s povděkem. Pod příspěvkem na sociálních sítích místostarosty Dvořáčka se to hemží pochvalnými komentáři jako „to je super“, „já jsem spokojená“ a „krásná práce“. „Přesto jde o černou stavbu na cizím pozemku. Takto to řešit přeci nelze. Informace o zprovoznění zastávky jsou známé několik let, přesto se nic nedělo. Času to oficiálně vyřešit byl dostatek. Takto to působí jen jako předvolební kampaň,“ doplnil Kunc.

Nelegální lávkou přes Leskavu se začal zabývat i tamní stavební úřad. „Budeme samozřejmě postupovat podle platných zákonů. Podnět jsme přijali a dle ustanovení stavebního zákona úřad provede kontrolní prohlídku,“ sdělila vedoucí stavebního úřadu ve Starém Lískovci Daniela Vašková.

Pokud úřad shledá, že stavba je opravdu nelegální, může zažádat o dodatečné povolení, strhnutí, případně autorům udělit pokutu. „Byla to občanská iniciativa. Já lávku vlastníma rukama nepostavil a nebyl to ani můj nápad. Ale podpořil jsem to a stojím si zatím. A pokutu kdyžtak také zaplatím. S místními se na ni rádi případně složíme. Lidé jsou rádi, že konečně někoho napadlo tam něco takového postavit a chtějí, aby lávka zůstala. Než se Brno rozhoupe a přijde s lepším řešením,“ vylíčil místostarosta Dvořáček.