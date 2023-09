Světovou špičku pohupující se v rytmu latinskoamerické i standardní hudby si Brňané prohlédnou už za několik týdnů. Vůbec poprvé bude Česká republika hostit mistrovství světa do jednadvaceti let v latinskoamerických tancích profesionálů, sportovní klání se odehraje v Městské sportovní hale Vodova.

Jonáš Tománek se Šárkou Kosmákovou. | Foto: We are Kometa family

Kromě toho čeká halu Vodova ve stejném termínu, od 7. do 9. října, jednadvacátý ročník taneční soutěže Brno Open, jejíž součástí bude rovněž mistrovství Evropy. Ambice dostat se do finále obou šampionátů mají hned dva české páry. V latinskoamerických tancích jsou to Jonáš Tománek se Šárkou Kosmákovou, ve standardních pak David Odstrčil a Tara Bohak.

V Brně se tak exkluzivně představí až osmdesát tanečních párů ze čtyř kontinentů a čtyřiceti světových zemí. „Tanec je pro mě jako lego stavebnice. Stavím ji už jedenáct let. Mistrovství světa bude zrcadlením toho, co jsem doteď postavil,“ prozradil tanečník Jonáš Tománek.

Pokud by se jeden z párů do finále skutečně dostal, jednalo by se pro Česko o premiérový úspěch. „Jsme moc rádi, že bude Brno hostit další soutěž, které se zúčastníme. Brno Open je naše srdcová záležitost a moc si užíváme soutěž v domácím prostředí s neskutečným publikem,“ nechala se slyšet mistryně světa v tanečním sportu Tara Bohak.

Galavečerem provede diváky tanečník Jan Onder s Kamilou Tománkovou. Na místě vystoupí mimo jiné hvězdy televizní show Stardance, jedním z pořadatelů je dokonce někdejší porotce oblíbeného televizního pořadu Jan Tománek.

„Letošní ročník přivítá mistrovství světa a Evropy v tanečním sportu. Je to vrchol naší dvacetileté práce a už se nemůžeme dočkat, až páry ukážou publiku své výkony,“ pochlubil se Tománek.