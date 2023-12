Zebu zakrslýZdroj: Se svolením Zoo Park Vyškov

Další dvojčata později překvapila i chovatele skotu. „Za dobu posledních třiceti let si nikdo ze zasloužilých zaměstnanců nepamatuje, že by se u nás v zoo narodila nějakému skotu dvojčata. Až letos čtvrtého července kolem poledne se po hladkém porodu objevila dvojčátku zebu," popsala mluvčí Zoo park Vyškov Hana Vymazalová. Strakatá samička dostala jméno Jaruška, hnědého samce pojmenovali chovatelé Prokop. Dvojčatům dělala po narození společnost již v březnu narozená samička, v srpnu do stáda přibyla další.