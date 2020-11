Úspěšní zájemci se přestěhují do padesáti bytů, které najdou v novostavbách ve Vojtově a Valchařské ulici nebo ve starších domech třeba v Mostecké či Stamicově. „Jednalo se o zdaleka největší losování startovacích bytů,“ uvedl náměstek primátorky pro bydlení Jiří Oliva. Losování mohli lidé sledovat online na jeho facebookové stránce, osobní účast nebyla možná kvůli protikoronavirovým opatřením.

Žadatelé museli splnit několik podmínek, mezi nimiž byl věk do pětatřiceti let, společný čistý příjem do osmapadesáti tisíc korun nebo bezdlužnost za nájem nebo služby. „Losovali jsme podle pravidel u každého bytu nejprve ze zájemců s dítětem, následně ze sezdaných a registrovaných párů a ve třetím pořadí z nesezdaných párů, na každý byt se budou losovat i náhradníci,“ upřesnil Oliva.

Nájemní smlouvu podepíšou vybraní zájemci na tři roky s možností dvouletého prodloužení. V bytech ve Vojtově a Valchařské zaplatí měsíčně devadesát korun za metr čtvereční, v ostatních ulicích 61,5 korun za metr čtvereční. Díky zvýhodněnému nájmu tak mohou našetřit peníze na vlastní budoucí bydlení.

„Aktuálně má město k dispozici přes 120 startovacích bytů, což je jednou tolik než loni, kdy jich bylo pětašedesát. Nacházejí se například ve Stamicově, Dukelské, Mostecké, Orlí nebo Vlhké," řekla Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.