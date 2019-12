Mladí a dětští bezdomovci? Jihomoravský kraj je na špici

Jižní Morava – Narůstající dluhy či obtížná životní situace může vést až k tomu, že rodina přijde o střechu nad hlavou. Na jižní Moravě podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí žije přes tři sta dětí do osmnácti let bez domova. Při přepočtu na obyvatele je to dvakrát víc než v Praze, mezi kraji je region čtvrtý.

