Celkem dvanáct startovacích bytů nabízí Brno na podporu mladých obyvatel do 40 let, kteří žijí sami. Prostory pro bydlení jsou k dispozici v různých částech města. Deset z nich poskytly městské části Brno-střed, Černovice, Královo Pole a Židenice. Další dva byty spravuje přímo magistrát a nacházejí se na Lomené a v nově opraveném domě na Hálkově.

Podle náměstkyně primátorky pro bydlení, Karin Podivinské, jsou mladí lidé, kteří se chtějí osamostatnit, často nuceni hledat bydlení mimo město kvůli vysokým nájmům. „Pro nás jsou ale mladí ekonomicky aktivní obyvatelé nepostradatelní, ať už je jejich vztahový status jakýkoli. Proto jsme pro ně vytvořili speciální kategorii startovacích bytů, kde je nebude znevýhodňovat, že nemají rodinu,“ uvedla Podivinská. Startovací byty mají tento trend zvrátit tím, že nabídnou cenově dostupné a důstojné bydlení i pro jednotlivce bez rodin.

Byty mají maximální výměru 40 m² a uchazeči musí splňovat příjmové podmínky. To znamená, že čistý měsíční příjem nesmí překračovat průměrnou hrubou mzdu, ale zároveň nesmí být nižší než polovina této částky. „Z přihlášených lidí, kteří splní podmínky, se bude následně losovat," uvedla Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Nájemní smlouva se uzavře na tři roky s možností prodloužení o dva roky, a to až do věku 40 let.

Zájemci se mohou přihlašovat od 29. 8. 2024 – 28. 9. 2024. Další informace kde a jak se hlásit najdou lidé na webu bydleni.brno.cz