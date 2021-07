Na nové hlavní nádraží u řeky Svratky přijedou v Brně první cestující nejdřív za jedenáct let. Mnohem dříve využijí zmodernizovanou vlakovou stanici v Židenicích, kterou oproti současnému stavu najdou blíž k Bubeníčkově ulici. Investice za předpokládanou miliardu korun je součástí téměř padesátimiliardového balíku na celý železniční uzel Brno, jehož nejvýznamnější součástí je nové nádraží. Úpravy židenické stanice jsou první stavbou této obrovské investice.

Železničáři v Židenicích počítají s úpravami kolejiště směrem k stávajícímu hlavnímu nádraží i opačně do Maloměřic. Novinkou bude bezbariérový přístup na nástupiště i do dalších prostor pro cestující. „Perony se ze současné polohy u nádražní budovy vysunou směrem k mostu v Bubeníčkově ulici, vznikne tam nový most,“ popsal změny náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Posunem nástupišť se lidem zpříjemní přestupy na městskou hromadnou dopravu. „Cílem stavby je zvýšení komfortu pro cestující, zajištění bezbariérového přístupu, zlepšení přestupních vazeb a zvýšení bezpečnosti provozu,“ shrnula mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Někteří lidé jsou ale k posunu nástupišť skeptičtí. „Vůbec by nevadilo, kdyby zůstaly, kde jsou. Od nádraží je to teď kamkoliv blízko. V posledních letech se investovalo do parkování okolo, částečně obnovená je i budova. V opravách by nebylo od věci pokračovat,“ řekla na místě reportérovi Deníku Rovnost studentka ze Židenic Anna Glozigová.

Nesouhlasí s ní studentka Alžběta Vachutková, která stanici také využívá. „Jezdím z ní většinou dále do centra a ocenila bych, kdyby to k tramvaji bylo blíž,“ tvrdí.

Představitelé Židenic považují za zásadní nový průchod pod železnicí. Spojí Starou osadu s areálem Nové Zbrojovky. „Jde o zpřístupnění uzlu i pro Husovice a Brno-sever, nikoli jen Novou Zbrojovku. Zlepší se prostupnost a propojí se čtvrti Židenice a Husovice,“ zmínil za firmu CPI Property Group Jakub Velen. Společnost areál vlastní. V budoucnu v něm najdou bydlení tisíce lidí.

V otázce průchodu mezi Novou Zbrojovkou a Starou Osadou se obě studentky shodly. „Nápad s podchodem je skvělý,” myslí si Glozigová. Podle Vachutkové bude ideálním řešením u těchto dopravních uzlů.

Za protaženým průchodem do Nové Zbrojovky na východní straně areálu uvažuje investor o umístění parkovacího domu, který poslouží řidičům i pro běžné veřejné parkování. V místě počítá s vybudováním multifunkční sportovní haly, základní školy a budov pro komerční využití.

Od průchodu pod železnicí povede hlavní pěší cesta po trase židenické nádraží, areál Nové Zbrojovky, nové náměstí Nová Zbrojovka, Husovice. „Tam má při vybudovaní protipovodňových opatření vzniknout lávka pro cyklisty a pěší," doplnil Velen.

VE FÁZI ZÁMĚRU PROJEKTU

Železničáři jsou aktuálně u přípravy modernizace židenické stanice ve fázi záměru projektu. Musí jej schválit centrální komise ministerstva dopravy. „Až po schválení a zapracování případných připomínek přijde na řadu další fáze, kterou je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy se projekt konkretizuje. Předpokládáme ho nejdřív v roce 2022," přiblížila mluvčí Pistoriusová.

Modernizace nádraží Brno-Židenice

- Železničáři posunou nástupiště blíž k Bubeníčkově ulici, kde postaví nový most.

- Vybudují bezbariérový přístup na perony.

- Lidem se zlepší přestupování na hromadnou dopravu.

- Úpravy mají začít do 3 let.

- Práce mají potrvat jednu až dvě stavební sezony.

- Předpokládané náklady se pohybují okolo miliardy korun, která spadá do téměř 50 miliard na železniční uzel Brno.

OLDŘICH HALUZA

KAROLÍNA STÁRKOVÁ

ŠTĚPÁN BUBÍK