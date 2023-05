Třetí nová obousměrná tramvaj Škoda ForCity Smart 45T je od konce minulého týdne v Brně. Doplnila stávající dvě, které jezdí na lince 8 do kampusu v Bohunicích. „Čtvrtá tramvaj dorazí do Brna ze čtvrtka na pátek, pátá v polovině května," informovala v pondělí mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Nová obousměrná tramvaj Škoda 45T jezdí ve zkušebním provozu v brněnských ulicích. Zatížená, ale zatím bez lidí. | Video: Deník/Michal Hrabal

Posílání nových tramvají má zpoždění. Původně zástupci dopravního podniku očekávali dodání třetího vozu už na konci ledna.

Nové obousměrné tramvaje:



* Měří 31 metrů a jsou široké 2,5 metru.

* Vejde se 233 cestujících, z toho 64 sedících.

* Vozy jsou klimatizované.

K pěti tramvajím přibude v následujících letech dalších patnáct. Dopravce totiž nedávno uspěl se žádostí o dotaci ve výši 630 milionů korun. „Nákup nových vozů z vlastních zdrojů bychom si v současné době nemohli dovolit. Cena jedné tramvaje je šedesát milionů korun. Z toho důvodu jsme se rozhodli zažádat o dotaci a uspěli jsme. Pokryje sedmdesát procent nákupní ceny a zbylých 270 milionů pak budeme muset zaplatit z našeho rozpočtu,“ popsal před časem generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Podle mluvčí Doležalové v letošním roce dopravní podnik pošle objednávku. První vozy by měly dorazit v příštím roce, další pak o rok později. Všech dvacet nových tramvají má jezdit po Brně do roku 2025. U dalších vozů Škoda ForCity 45T už by neměly být potřeba zkoušky jakou u prvních kusů.

Dopravní podnik má podepsanou smlouvu, která mu umožňuje nakoupit do roku 2026 až čtyřicet těchto tramvají v hodnotě 2,4 miliardy korun.