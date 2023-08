Nová nádražní budova bude prosklená a z části dvoupodlažní. V přízemí budou pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly vzniknou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro 250 lidí. „Složená bude z kancelářských kontejnerů a sanitárních prostor pro sociální zařízení," doplnil Nevola.

Opravy nádraží v Brně: Královo Pole o rok později, Židenice si ještě počkají

Rekonstrukci královopolského nádraží vítá například Veronika Sekaninová. „Budova v tomhle stavu se mi vůbec nelíbí. Rozhodně je potřeba oprava. Ať to stojí, co to stojí. Pokud královopolské srovnáte s hlavním nádražím, je to fakt hrozné," podotkla žena reportérovi Deníku přímo na nádraží.

Že by stávající nádražní budova potřebovala přestavbu si myslí i Anna Koláčková. „Ale nechci, aby se celá budova bourala. Taky je důležité, kolik to bude stát. Nádraží je ale frekventované, takže já jsem za rekonstrukci," měla jasno Koláčková.

Proměna nádraží v Králově Poli: výpravní budovu zbourají, práce začnou v září

Zásadní přestavbou projde i kolejiště ve stanici. Tři dopravní koleje prodlouží posunutím kolejového rozvětvení dále směrem na Kuřim. Dělníci postaví nová nástupiště a jejich zastřešení. „Mimoúrovňový přístup k nim zajistí podchod, který rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí," sdělila už dříve mluvčí železničářů Nela Eberl Friebová.

Rekonstrukce stanice bude podle Správy železnic v zásadě bez zastavení provozu. „Nicméně omezením se bohužel nevyhneme. Součástí stavby je také rekonstrukce první koleje do České, která významně sníží kapacitu trati, což pocítí především regionální doprava v prodloužení intervalu z dnešních patnácti minut na třicet," zmínil Nevola.

Modernizace nádraží v Králově Poli: stavba začne za rok, už má potřebné povolení

Podle něj nejintenzivnější práce s dopadem do provozu vlaků budou trvat asi rok, a to od dubna 2024 do května 2025. „Stavbu úzce koordinujeme s připravovanou modernizací stanice Vlkov a úseku z Křižanova do Vlkova. Všechny uvedené stavby budou logicky ovlivňovat dálkové vlaky, které bude nutné v části své trasy nahradit autobusy," nastínil Nevola. O konkrétních dopravních opatřeních bude jasno po skončení soutěže. Železničáři jsou v předstihu v kontaktu s dopravci i krajským koordinátorem.

Cena stavebních prací vzejde ze soutěže. Aktuálně zástupci Správy železnic předpokládají, že budou náklady 2,9 miliardy korun.

MICHAL HRABAL

MAREK BERČÍK