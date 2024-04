Postupně začnou přibývat omezení. Nejnáročnější práce s dopadem do provozu vlaků jsou v plánu od letošního dubna do května příštího roku. Prvním milníkem bude otevření náhradní odbavovací haly a čekárny pro cestující o kapacitě 250 lidí. Bude tam i nezbytné zázemí. Takto bude sloužit cestujícím až do konce stavby," zmínil ministr dopravy Martin Kupka.

Rekonstrukce nádraží v Brně-Králově Poli: nahlédněte do zázemí i atomového krytu

Demolice stávající výpravní budovy má začít v červnu.