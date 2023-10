Modernizace přeshraniční trati v úseku mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskými Kúty omezí od třináctého října ve čtvrt na deset dopoledne provoz mezistátních vlaků na lince Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. Až do pětadvacátého října do tři čtvrtě na pět odpoledne budou všechny dálkové vlaky v úseku přesměrované po odklonové trase přes Hodonín a Holíč nad Moravou.

Modernizace přeshraniční trati v úseku mezi Lanžhotem na Břeclavsku a slovenskými Kúty omezí od třináctého do pětadvacátého října provoz mezistátních vlaků na lince Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. | Foto: České dráhy

Odklonová trasa je asi o pětačtyřicet až padesát minut delší, v úseku z Hodonína přes Holíč nad Moravou do Kútů je navíc trať jednokolejná. „Protože by se delší doba negativně projevila na jízdních řádech dále ve směru do českého i slovenského vnitrozemí, po vzájemné dohodě se Železniční společnosti Slovensko a českým i slovenským správcem železniční infrastruktury, jsme dospěli k rozhodnutí, že všechny původně přímé dálkové vlaky v Břeclavi dočasně rozlomíme na dvě ramena, u nichž nebude zajištěn vzájemný přestup,“ přiblížil náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

V Břeclavi budou upravené časy odjezdů a příjezdů vlaků i přestupní vazby. „Proto prosíme cestující, aby věnovali plánování cesty na Slovensko nebo do Maďarska zvýšenou pozornost,“ doporučil Ješeta.

VIDEO: Přípravy na obchvat Břeclavi vrcholí. Kvůli silnici je nutné zbourat dům

Cestující, kteří během výluky pojedou z Prahy nebo Brna do Bratislavy a Budapešti nebo naopak, použijí výlukový jízdní řád speciálně vydaný pro období od třináctého do pětadvacátého října. Mezi Prahou a Břeclaví pojedou vlaky v obvyklých časech jako spoje InterCity.

Z Břeclavi ve směru na Slovensko odjedou vlaky EuroCity oproti běžnému jízdnímu řádu asi o čtyřicet minut dříve a bez návaznosti od soupravy z Prahy. Cestující z Prahy a Brna tak oproti bezvýlukovému stavu vyrazí o hodinu dříve vlakem railjet a v Břeclavi přestoupí. V opačném směru ze Slovenska budou vlaky EC přijíždět do Břeclavi asi o padesát minut později. V Břeclavi cestující přestoupí do railjetu směrem do Brna a Prahy nebo pojedou pozdějším vlakem.

Nová mapa dopravy na jihu Moravy zobrazí cestujícím i návazné spoje

„Vzhledem k tomu, že cestující mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem budou během výluky využívat v úseku z Prahy do Břeclavi a zpět vlaky railjet, doporučujeme ostatním cestujícím, aby při cestách ve vnitrostátním úseku Praha – Pardubice – Brno – Břeclav a zpět využívali vlaky InterCity s odjezdy z Prahy hlavního nádraží do Břeclavi ve dvouhodinovém intervalu od 5:45 do 17:45, zpět z Břeclavi do Prahy pak každé dvě hodiny od 7:07 do 19:07,“ radil mluvčí Českých drah Petr Pošta.

U některých ranních a večerních vlaků je potřeba počítat s odchylkami:

· Ve stanici Břeclav bude ve večerních hodinách zajištěn přestup mezi vlaky IC 583 (Praha hl.n. 17:45 – Břeclav 20:52) a EC 283 (Břeclav 20:55 – Nové Zámky 23:09). U vlaku EC 283 je potřeba počítat v části trasy za odklonem se zpožděním cca 40 – 60 minut.

· Ve stanici Hodonín bude zajištěn přestup mezi vlaky EC 270 (Budapest Nyugati pu. 17:29 – Hodonín 21:27) a IC 10270 (Hodonín 21:32 – Praha hl.n. 01:04).

· Ve dnech 14. až 25. října pojede vlak IC 271 v úseku Brno hl. n. – Kúty dříve (odj. z Brna hl.n. v 5:31). V pravidelném čase pojede jako náhrada vlak IC 10271 s odjezdem z Brna hl.n. v 6:22.

Stavební práce na česko-slovenském pomezí budou mít vliv také na několik vlaků EC 130 / 131 Báthory z polského Terespolu přes Varšavu, Katowice, Ostravu, Přerov a Břeclav do Bratislavy a Budapešti, respektive naopak. Během výluky pojedou odklonem přes Hodonín a Holíč nad Moravou, v obou směrech přitom nebudou obsluhovat stanici Břeclav.

Také přímé vozy z Budapešti do Varšavy a Berlína včetně opačného směru pojedou během výluky mimo stanici Břeclav. Ze stanice Budapest Nyugati pu. odjedou na spoji EC 270 s odjezdem v 17:29. Na stejném spoji bude řazený i přímý lůžkový vůz do Prahy, který pojede přes Břeclav.

VIDEO: Bude mi špatně, ale stojí to za to. Hustopeče patří Burčákovým slavnostem

Přímá souprava Praha – Budapešť pojede jako obvykle na spojích IC 587 / EN 477, odjezd vlaku EN 477 z Břeclavi ale bude o pětašedesát minut dříve, tedy už ve 3:50. Celý výlukový jízdní řád je k dispozici na těchto stránkách. Aktuální jízdní řády si mohou cestující ověřit také ve vyhledávači spojení na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak.