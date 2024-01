Železničáři na projektu spolupracují s představiteli městské části. „V ulici se musí vykácet stávající topoly, ale ty by se musely vykácet bez ohledu na rekonstrukci. Nejsou v dobrém stavu. Nahradíme je novým stromořadím a uděláme tam nová parkovací místa," nastínil starosta Židenic Petr Kunc.

I přes odpor spolku by ale mohla modernizace letos začít. „Je to hratelné," prohlásil v prosinci generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Předpoklad prací je od poloviny letošního roku do konce příštího roku.

Nehoda šalin s devíti zraněnými u krematoria v Brně: podezření z trestného činu

Železničáři připravují v oblasti celkovou rekonstrukci stávající trati. „Předmětem stavby je rekonstrukce dvou ocelových mostů a nahrazení konstrukcemi, které budou daleko šetrnější z hlediska hluku a vibrací," zmínil náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

Mosty přes Jílkovu a Filipínského ulici budou nově betonové. Vznikne nová třiapůlmetrová prosklená stěna. Úsek bude prostorově připravený na budoucí čtyřkolejné uspořádání. „Celkové náklady spojené se stavbou odhadujeme na přibližně 780 milionů korun," sdělil už dříve mluvčí železničářů Dušan Gavenda. V roce 2025 chce Správa železnic ve spolupráci s městem začít rozšiřovat most přes Bubeníčkovu ulici.

VIDEO: Nová luxusní rezidence vzniká v Brně. Má skoro padesát bytů, podívejte se

Děti Země se vložily také do povolování kácení na ploše mezi Opuštěnou a Uhelnou ulicí, kde má vzniknout v budoucnu bulvár, který propojí nové vlakové nádraží s historickým centrem města. Zástupci spolku se domnívají, že by se tam mohly nacházet cenné druhy živočichů. „Z biologického průzkumu z roku 2020 nevyplynulo, že by měly záměry v této lokalitě negativně či jinak významně ovlivnit zde pozorovanou faunu a flóru," reagoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle něj aktuální zeleň v oblasti nelze zachovat, protože je v kolizi s plánovanou stavbou městského bulváru. „Vzhledem k tomu, že se jedná o náletové porosty a přestárlé dřeviny bez pěstební péče u žádného jedince nepřichází v úvahu přesazení," uvedl Poňuchálek. Součásti bulváru bude v této části výsadba šestadvaceti platanů.