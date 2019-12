Nástupiště při modernizaci uzlu posunou o pár set metrů blíž k Bubeníčkově ulici, aby měli lidé lepší přístup k městské hromadné dopravě. „Přesné místo vzniku nového průchodu dosud není známé. Ukáže ho až hotová dokumentace pro modernizaci nádraží,“ uvedl náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb.

Představitelé železničářů do konce roku podepíší smlouvu s projektantem, který dokumentaci k židenickému nádraží připraví. Pracovat na ní začne v lednu. „S pracemi na rekonstrukci nádraží začneme v ideálním případě v roce 2023,“ řekl Nejezchleb.

Vybudování průchodu u posunutých vlakových nástupišť považují za zásadní zástupci židenické radnice.„I když je to ještě otázka několika let a podoba zmodernizované stanice dosud není jasná, doufáme, že průchod vybudují. V areálu Nové Zbrojovky bude bydlet na deset tisíc lidí, kteří by jinak zůstali z jedné strany kvůli vyvýšenému železničnímu náspu odříznutí,“ poznamenal starosta Židenic Aleš Mrázek.

Prorazit pod kolejemi nový prostor, který spojí okolí areálu na jedné straně s obchodním centrem a dopravním uzlem Stará osada na opačné straně, označují někteří Brňané za nutnost. „Ambiciozní projekt na rozvoj areálu Nové Zbrojovky jinou možnost snad ani nenabízí. Nedovedu si představit, kudy se z něj tamní lidé jinak dostanou přes koleje ke Staré osadě,“ podotkl Brňan Zdeněk Komárek.

Zhotovitel v záměru projektové dokumentace prověří nejen budoucí podobu vlakové stanice, ale také posoudí možnosti nádraží pro nákladní dopravu. „Intenzivně ji řešíme se sdružením železničních nákladních dopravců,“ sdělil Nejezchleb. Mezi židenickým a hlavním nádražím totiž mají být čtyři koleje, které využijí osobníi nákladní vlaky.

Podle Nejezchleba se dají kvůli nákladní dopravě očekávat úpravy na nádraží v Maloměřicích. O co přesně půjde neupřesnil.