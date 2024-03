/FOTO, VIDEO/ Netradiční módní přehlídku s doprovodným programem připravily na první jarní sobotu 23. března čtyři studentky ze tří brněnských středních škol. Součástí akce v prostorách brněnské Káznice je také vernisáž fotografií, debata, přednáška a projekce.

Netradiční módní přehlídka v bývalé káznici na Cejlu. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Módní přehlídka nabídla šest originálních modelů. Psychické problémy, války, ekologie, sexualizované násilí, LGBT nebo vztah mezi judaismem a islámem – to vše jsou témata, která dnes ve společnosti rezonují. Zároveň jsou inspirací pro šest originálních módních kreací. „Máme to štěstí, že jsme vyrostly do svobodné společnosti s obrovským množstvím informací ke každému z těchto témat. Máme s nimi i vlastní zkušenosti, máme o nich s kým diskutovat. Přesto často cítíme, že to nestačí, chceme nabídnout i vlastní pohled a formu,“ řekli organizátorky.

