Obyvatelé a návštěvníci brněnských Žabovřesk v některých ulicích od pondělí nezaparkují. Příští týden začnou pracovníci upravovat dopravní značení, od dvaadvacátého dubna bude totiž v oblasti označené jako 2-06 Vychodilova platit systém rezidentního parkování.

Ulice v brněnských Žabovřeskách, kterých se budou změny v následujících dnech týkat. | Video: Deník/Klára Hrbáčková

Dočasný zákaz parkování se bude podle webu magistrátu Parkování v Brně v pondělí a úterý týkat ulic Colova a Sovova. Od středy nemohou lidé stát v ulicích Vrázova a Zeyerova. Postupně označí modré pruhy ostatní ulice v městské části, jako je třeba ulice Gabriely Preissové nebo Kainarova.

V modře označené zóně C, pod kterou budou od dubna spadat i ulice v Brně-Žabovřeskách, mohou nerezidentní řidiči bezplatně stát hodinu denně. Dvacet korun za hodinu potom zaplatí v regulovanou dobu, tedy od pěti hodin odpoledne do šesti hodin ráno. O víkendu a svátcích je parkování zadarmo.

Výhled na Špilberk i Petrov: nový park na Žlutém kopci láká návštěvníky

V oblasti nebude stát parkovací automat. „Vzhledem k tomu, že uvedená oblast spadá do návštěvnické zóny C, automaty zde nebudou. Ty umisťujeme pouze do zóny B,“ informovala mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Ulice v brněnských Žabovřeskách, kterých se budou změny v následujících dnech týkat.Zdroj: parkovanivbrne.cz

Do zóny C spadají všechny oblasti, které magistrát do systému letos přidá. „Ve všech těchto zónách mohou návštěvníci uhradit parkovné pouze pomocí online parkovacího automatu, aplikace ParkSimply nebo SMS,“ doplnila Dudková s tím, že jedním z důvodů je i skutečnost, že regulace ovlivní pouze parkování v noci.

Unikátní vodojemy v Brně jsou velké lákadlo. Zájem o natáčení má studio Disney

Rezidenti, tedy řidiči, kteří mají v místě trvalý pobyt nebo v něm vlastní nemovitost, platí za parkovací oprávnění pro jedno auto dvě stě korun ročně. Abonenty, podnikatele se sídlem, provozovnou, nebo ty, kteří v oblasti vlastní nemovitost, vyjde ročně oprávnění na čtyři tisíce korun.

Rozšíření modré zóny do Žabovřesk vítá například Jiří Stejskal. „Myslím si, že je to dobře. Poslední dobou je tu hodně aut a zaparkovat bývá problém. V Žabovřeskách teď podle mě parkují i lidé, kteří se potřebují dostat do centra, protože je to tu zatím zadarmo," míní obyvatel městské části.

Asfaltování VMO v Brně: Žabovřeská a Bauerova dostávají nový povrch, podívejte

Modré zóny se během roku rozšíří i do dalších částí Brna. Od června přibude do seznamu oblast Soběšická v městské části Brno-sever a oblast Rybnická v Novém Lískovci. Návštěvníci sousední oblasti Oblá budou za parkování platit od července.