Obyvatel brněnských Žabovřesk Marian Blažek, který žije v ulici Mozolky, pozoruje po nedávném spuštění rezidentního parkování v sousední oblasti Zborovská zvýšené množství aut. „Modrá zóna je nedaleko za mostem, parkují u nás i lidé, kteří tady nemají trvalý pobyt. V ulici je pořád plno,“ řekl Brňan reportérce Rovnosti přímo v ulici. Za modrými čárami odstavují auta od minulého pondělí nově také právě v Žabovřeskách.

Městská část se stala třetí čtvrtí v Brně, kde představitelé města modrou zónu spustili. Zvykají si na ni obyvatelé oblasti Zborovská, která sousedí s Brnem-středem a ohraničují ji hlavně Minská, Žabovřeská a Hradecká ulice. Lidé oslovení Rovností přímo v ulicích žabovřeské zóny i v oblasti s ní sousedící novinku hodnotí rozdílně. „Modré zóny vítám, zavedený systém mi vyhovuje. Zaparkuji pokaždé, když potřebuji,“ sdělil třeba Martin Drlička.

Komplikace musí kvůli zavedenému rezidentnímu parkování řešit místní Dagmar Hauslerová. „Na půl týdne za mnou vždy přijede přítel a nemá kde zaparkovat. Nevíme, jak to řešit, protože jsme si zkoušeli sehnat třeba garáž, ale všechny už jsou vyprodané. Když chtějí zavádět modré zóny a vytlačovat lidi mimo, mají postavit sběrná parkoviště za dostupnou cenu a z nich vézt kyvadlovou dopravu,“ svěřila se žena bydlící v oblasti Zborovská.

Zdroj: archiv Deníku Rozporuplné názory

I podle žabovřeské starostky Lucie Pokorné nejsou názory místních lidí na novinku jednoznačně kladné nebo záporné. „Někteří si modré čáry chválí, protože nyní zaparkují v docházkové vzdálenosti pár set metrů od domu, což dřív nebývalo. Jiní se zlobí, že už je konec stání přímo před domem. Po vyznačení míst jich kvůli normám totiž ubylo,“ vysvětlila Pokorná. Sama místní modré zóny nechtěla kvůli koronavirové situaci hodnotit.

Žabovřeští parkují v režimu zóny C, ve které platí noční regulace parkování. Za odstavení aut lidé platí pouze v pracovní dny mezi pátou hodinou podvečerní a šestou ráno. „Na rozdíl od centra je tam větší podíl rezidentů než služeb. Přes den nepřijíždí tolik lidí si něco vyřídit, není proto nutné zajišťovat větší obrátkovost aut. Večer se vrací rezidenti z práce a systém jim usnadní hledání místa, kde auto nechají přes noc, než ráno zase odjedou,“ přiblížila Anna Dudkova z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Právě zavedení režimu C pro modré zóny v městské části požadovali představitelé žabovřeské radnice. „Tlačili jsme i na spuštění rezidentního parkování na celém našem území v jednom čase, ale na magistrátu nám nevyhověli. Nechtěli jsme, aby systém auta vytlačoval do sousedních oblastí, ale právě to se nyní děje. Třeba v Sirotkově ulici a okolí je dnes velký problém zaparkovat,“ uvedla Pokorná.

Zlepšení podle ní zřejmě přinese až rozšíření modrých zón do dalších místních oblastí. Sirotkova a Elišky Machové se dočkají v červnu příštího rok, Haasova a Žáhřebská v září. Poté už zbude pouze poslední žabovřeská oblast nazvaná Vychodilova, která v roce 2022 dovrší zavedení modrých čar v městské části.

Modré zóny v brněnských Žabovřeskách

V první místní oblasti 2-01 Zborovská platí od 5. října.

Ohraničují ji hlavně Minská, Žabovřeská a Hradecká ulice.

Spadá do režimu zóny C s noční regulací parkování, kdy řidiči za stání platí mezi pátou hodinou podvečerní a šestou ráno.

Jejím smyslem je usnadnit hledání místa rezidentům, kteří se večer vrací z práce a ráno znovu odjíždí.

V oblasti se dosud zaregistrovalo 1396 rezidentů.

V dalších místních oblastech Sirotkova a Elišky Machové začnou modré zóny platit v červnu příštího roku.

Oblasti Haasova a Žáhřebská se přidají v září příštího roku.

Poslední oblast Vychodilova završí šíření modrých čár v městské části v roce 2022.

OLDŘICH HALUZA

PETRA ŠEBKOVÁ