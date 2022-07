Ačkoliv někteří Brňané systém rezidentního parkování oceňují, jiní mají obavy z přílivu aut do čtvrti Lesná.

Modré zóny míří do nové části města. Zaberou první lokalitu v Brně-severu

Rezidentní parkování v oblasti Jugoslávská



* Modré čáry začnou v místě platit od 18. července.

* Zahrnou mimo jiné Jugoslávskou, Těsnohlídkovu, Břenkovu nebo část Zemědělské ulice.

* Od září a října zahrnou modré zóny také oblasti Dukelská a Náměstí slovenského povstání.

* Mnozí Brňané však mají strach z přílivu aut do sousedních lokalit, ve kterých rezidentní parkování zatím neplatí.

Rozšíření modrých zón letos představitelé města naplánovali do pěti lokalit. Dvě z nich v Králově Poli, zbylé tři právě v městské části Brno-sever. „Už v pondělí se přidá oblast kolem Jugoslávské ulice, v září bude následovat lokalita Dukelské třídy. V říjnu se pak přidá Náměstí slovenského povstání,“ vyjmenovala brněnská primátorka Markéta Vaňková. Koncem roku, po zavedení rezidentního parkování v částech Brna-severu, přibydou modré zóny také kolem Dalimilovy a Herčíkovy ulice v Králově Poli.

Parkovací místa pro rezidenty olemuje v Brně-severu Lesnická, Merhautova a Provazníkova ulice. Zahrnou tak například Těsnohlídkovu, Břenkovu, Babičkovu ulici nebo část Zemědělské. „Rezidenti a abonenti se budou řídit stejnými pravidly jako jinde v Brně. Regulace parkování pro návštěvníky spadá do pravidel pro zónu C. Za stání tedy v pracovní dny od páté odpoledne do šesti hodin ráno zaplatí dvacet korun za hodinu. Prvních šedesát minut denně je zdarma,“ upřesnil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Řada Brňanů se však obává odlivu vozidel do sousedních lokalit, kde rezidentní parkování zatím fungovat nezačalo. „Auta nerezidentů, třeba studenti parkující přes týden, se postupně přelévají do sousedních oblastí. To je třeba ten důvod, proč o modré čáry obyvatelé nárazníkových ulic Brna-severu, třeba kolem Lužánek, sami žádali. Jakkoli byli dříve proti,“ podotkl třeba Michal Eger.

Kritikou nešetřil ani řidič Miroslav Lukeš. „Výborně. Výsledkem bude další zhoršení parkovacích možností na Lesné. Máme smůlu v tom, že výsledkem postupného rozšiřování modrých zón je, že se na některých místech po šesté večer už téměř nedá zaparkovat. A evidentně bude hůř, dokud nebude modrou barvou vymalováno i u nás na Lesné,“ stěžoval si mladý Brňan.

Parkování v systému modrých čar zatím dva měsíce platí v oblasti Erbenova, měsíc pak kolem Francouzské ulice. Podle starosty Brna-severu Martina Malečka byl schválený návrh jediným možným řešením. „Bylo nám z úrovně města řečeno, že jinak rozšiřování zón na našem území technicky ani technologicky nelze provést. Snažili jsme se aspoň o co nejmenší prodlevy mezi oblastmi,“ uvedl před časem Maleček.

Oprávnění si zájemci mohou vyřídit elektronicky přes osobní stránku uživatele na portálu Parkování v Brně, případně osobně na adrese Zvonařka 5. Za parkování zaplatí lidé prostřednictvím aplikace Park Simply, online parkovacího automatu nebo přes SMS zprávy. Za celoroční parkovací oprávnění zaplatí rezidenti dvě stě korun za první auto, osm tisíc za druhé a dvanáct za třetí.