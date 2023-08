/VIDEO/ Namalované modré čáry naznačují v těchto dnech v brněnských Židenicích brzký začátek platnosti rezidentního parkování. Už od pondělí se součástí brněnských modrých zón stane vůbec první židenická oblast, konkrétně v blízkosti Viniční ulice. Systém má za cíl ulevit tamním rezidentům, kteří volná parkovací místa mnohdy hledají na úkor vzdálenosti od domu. A zatímco někteří zavedení systému rezidentního parkování očekávají s nadšením, jiní tyto pocity nesdílejí.

Židenice čeká spuštění prvních modrých zón | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Jižní část oblasti 5-07 a vůbec první takzvaně modrá lokalita v Židenicích zahrne kromě části Viniční ulice také Nopovu, Škrochovu, Jílkovu, Jamborovu, Vančurovu, Tenorovu, Hrožnatovu nebo Vinařického ulici. Modrou zónu olemuje Táborská a Gajdošova ulice. „Od pondělí 14. srpna bude rezidentní parkování rozšířeno podle plánu do části oblasti 5-07 Viniční. Druhá část oblasti se přidá v listopadu,“ nechala se slyšet Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Viditelného úbytku aut si ještě před samotným začátkem platnosti všiml Jan Vlašský. Ten po velmi frekventované Viniční ulici projíždí již léta každý všední den. „Po vyznačení zón, byť v tento okamžik ještě neplatí, ubylo v místě parkujících vozidel. Pokud jsem se na Viniční pohyboval, prakticky žádné volné místo tam nebývalo. Dnes nebo včera jsem tam viděl určitě deset a více prázdných míst k zaparkování. Jasně, jsou prázdniny a dlouhodobý efekt posoudit nedokážu. Ale týden nebo dva po vyznačení zón je tam aut méně,“ konstatoval Brňan.

FOTO: Další útok na SUV v Brně. Přes noc vypustili pneumatiky 39 autům

Někteří však mají obavy z přelévání aut do jiných lokalit, kde zatím modré zóny platit nebudou. „Auto prozatím nemám, plánuju příští rok, takže zatím sleduji co a jak. Bydlím v jiné oblasti Židenic, ale dost se obávám, že lidé, kteří spadají do modré zóny a nejsou rezidenti, budou parkovat tam, kde ještě modré zóny nejsou. A další problém, který nemám já, ale sousedé, je, že si nemohou přihlásit auto i když tam bydlí několik let, a to jen protože tam nemají trvalý pobyt,“ vyjádřila své obavy mladá žena.

Pro městskou část je zavedení první modré zóny dle slov tamního starosty Petra Kunce vysvobozením. V očekávání nového systému tamní vedení dokonce zcela změnilo organizaci dopravy ve Viniční ulici, kdy se z původně dvouproudové silnice stala jednosměrná. Reorganizace přitom vyvolala řadu kontroverzí. „Bereme to jako určitou satisfakci, původně jsme doufali, že se do Židenic rozšíří rezidentní parkování mnohem dřív,“ prohlásil Kunc před nedávnem.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Za čtvrt roku, konkrétně začátkem letošního listopadu, přibyde k prvním vlaštovce rezidentního parkování v Židenicích druhá část oblasti označená jako 5-07. Ta zahrne třeba Meluzínovu, Balbínovu nebo Komprdovu ulici. Pro některé je však postupné rozšiřování rezidentního parkování v městské části důvodem, proč zvažovat koupi domu v jiné lokalitě. „Jelikož autem jezdím každý den, tak se tady díky vyhrazeným parkovacím stáním dalo aspoň trochu fungovat. Už řeším nákup nemovitosti jinde a budu se stěhovat pryč,“ nesouhlasil před časem Tomáš Procházka z Brna.

Zatímco letos vznikne v městské části první a dosud jediná oblast rezidentního parkování, v příštím roce přibydou hned čtyři další. „Nově zavedeme oblasti 5-01 Slevačská, 5-02 Rokycanova, 5-03 Koperníkova a 5-04 Strakatého,“ vyjmenoval dříve brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Rezidentní parkování vejde v konkrétních židenických lokalitách v platnost na základě harmonogramu schváleného představiteli města.

Systém rezidentního parkování v Židenicích:

Letos:

oblast 5-07 Viniční, rozdělená na dvě etapy v srpnu a listopadu



Příští rok:

oblast 5-01 Slevačská

oblast 5-02 Rokycanova

oblast 5-03 Koperníkova

oblast 5-04 Strakatého