Do Králova Pole a dalších oblastí Brna-středu se rozšíří modré zóny rezidentního parkování. Dvě přibudou v červnu a další dvě začátkem srpna.

Rezidentní parkování v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Brňan Václav Knobloch v autě denně jezdí mezi Sušilovou a Barvičovou ulicí. Na obou adresách má byty. I proto je rád, že se zóny placeného stání v červnu rozšíří do Křídlovické a Bezručovy ulice s okolím a od začátku srpna i do Staňkovy a Botanické. „Pro rezidenty jako jsem já je to fakt lepší, protože když nezaparkují přímo na ulici, kde bydlí, tak vždy najdou místo třeba o dvě ulice dál,“ pochvaloval si.