Podle Vítkoviče jsou modré zóny pochopitelné v místech s větším provozem aut. „V ulicích okolo Burianova náměstí, Minské anebo Horovy, u nás to ale nemá smysl,“ myslí si Brňan. Nevzpomíná si, že by měl někdy problém se zaparkováním v ulici.

Mapa letošního rozšíření modrých zón v Brně.Zdroj: MMBParkování v modrých zónách musí od konce června řešit třeba i představitelé ženského basketbalového týmu Žabiny Brno, protože domácí hala Rosnička se nachází v Horákově ulici spadající do oblasti Elišky Machové. „Netuším, jak to budeme řešit. Musíme zažádat o výjimku aspoň pro pět aut a kartu pro soupeře. Nedoufal jsem, že to budu muset řešit takto brzy," řekl generální manažer klubu Radek Šír.

Modré zóny letos přibudou nejdřív v oblasti Nové Černovice, konkrétně ve Zvěřinově a Klíčově ulici. Až poté se rozšíří do dvou nových oblastí v Žabovřeskách. „Budou spadat do návštěvnické zóny C s noční regulací,“ uvedl městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Letošní rozšíření modrých zón v Brně:



3. května: oblast Nové Černovice – Zvěřinova a Klíčova ulice

28. června: žabovřeské oblasti Sirotkova a Elišky Machové

30. srpna: královopolské oblasti Mojmírovo náměstí, Poděbradova a Vackova

11. října: žabovřeské oblasti Haasova a Záhřebská

8. listopadu: královopolská oblast Berkova

V zóně C platí regulace parkování mezi pátou podvečerní a šestou ráno. „Hodina parkování vyjde na dvacet korun a prvních šedesát minut je zdarma. V této zóně nejsou umístěny parkovací automaty, návštěvníci tedy mohou k zaplacení za stání využít online parkovací automat, SMS nebo mobilní aplikaci," informovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

V týdnech před začátkem budou městští silničáři v lokalitách vyznačovat modré čáry a umisťovat příslušné značky. Místní proto musí počítat s krátkodobými omezeními.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ