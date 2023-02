Zóny přibudou postupně, přibližně od dubna do začátku listopadu. „V příštím roce zavedeme nově oblasti 2-06 Vychodilova v Žabovřeskách, 4-06 Soběšická v městské části Brno-sever, 10-01 Rybnická a 10-02 Oblá v Novém Lískovci a 5-01 Slevačská, 5-02 Rokycanova, 5-03 Koperníkova a 5-04 Strakatého v Židenicích,“ vyjmenoval radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Rozšíření modrých zón v Brně: letos pozvolněji, nově i do dvou oblastí Židenic

Systém rezidentního parkování v Brně se v roce 2024 rozšíří do osmi zón. Pro zvětšení mapy rozklikněte.Zdroj: se souhlasem Magistrátu města Brna

Brněnští představitelé zároveň odsouhlasili nařízení, které je první krokem v zavedení rezidentního parkování do oblasti kolem Červeného kopce. Systém modrých zón tam začne platit už od letošního 17. dubna. Poté se letos přidá ještě dalších deset oblastí. S vyřizováním oprávnění pro rezidenty a abonenty mohou lidé začít až měsíc před zavedením platnosti modrých čar.

Všechny oblasti, které přibydou v letošním a příštím roce, zahrne návštěvnická zóna C. V té je stání regulované ve všední dny od páté hodiny odpoledne do šesté ráno. Tehdy návštěvníci platí dvacet korun za hodinu. Tradiční parkovací automaty však lidé v zóně C nenajdou, k placení proto využijí aplikaci Park Simply, platbu prostřednictvím SMS zprávy nebo online parkovací automat.

Rozšíření systému rezidentního parkování v roce 2024

Židenice:

oblast 5-01 Slevačská

oblast 5-02 Rokycanova

oblast 5-03 Koperníkova

oblast 5-04 Strakatého

Nový Lískovec:

oblast 10-01 Rybnická

oblast 10-02 Oblá

Žabovřesky:

oblast 2-06 Vychodilova

Brno-sever:

oblast 4-06 Soběšická