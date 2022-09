„Podle loni schváleného harmonogramu se koncem listopadu zařadí mezi oblasti placeného stání také oblast Dalimilova a Herčíkova. Obě se nacházejí v Králově Poli. Pro návštěvníky bude důležité vědět, že obě oblasti patří do zóny C, kde je regulace v pracovní dny od pěti hodin odpoledne do šesti hodin ráno. Cena za stání je pro návštěvníky stanovena na dvacet korun za hodinu, přičemž jedna hodina denně je zdarma," uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.