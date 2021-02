Podle místního obyvatele Dalibora Dvorníka byly současné potíže s parkováním v židenických ulicích nevyhnutelné. „Povětšinou jsou totiž v Židenicích vícepatrové bytové domy. Problém tam netvoří třeba studenti jako v jiných městských částech, ale fakt, že v rodinách mají lidé víc aut,“ podotkl mladý muž.

Židenický místostarosta Petr Kunc upozornil, že se modré zóny dostaly už na hranici Židenic. „Přibývají tady auta odstavená řidiči z okolních čtvrtí. V ulicích se nám množí také překážející dodávky a vraky,“ uvedl Kunc.

Pro včlenění městské části do systému rezidentního parkování hlasoval i opoziční zastupitel Jiří Kyjovský. „Pokud se nepřipojíme, obávám se, že by se z Židenic stalo odkladiště aut, což by rozhodně nebylo nic přínosného pro místní obyvatele,“ vysvětlil.

Podle městského radního pro dopravu Petra Kratochvíla začnou zóny v městské části platit nejdřív v roce 2023. „Letošní plán rozšiřování máme plný. Příští rok pak počítáme s vyznačením a spuštěním rezidentního parkování hlavně v Brně-severu. Na rychlejší zavedení nemáme kapacitu,“ řekl Kratochvíl.

Rezidentní parkování v Brně:

Jako první mají modré čáry v Židenicích podle Kunce přibýt v oblasti okolo Táborské, Geislerovy, Kuldovy nebo Šámalovy ulice, případně také v lokalitě Viniční, kde je umožní zjednosměrnění této ulice. Jako poslední pak přijde na řadu juliánovské sídliště. „Tam bude velký problém s úbytkem parkovacích míst kvůli vyznačení modrých zón," poznamenal Kunc.

Každodenní problémy s parkováním na území Židenic řeší třeba Brňanka Marie Knápková bydlící v podnájmu v Kuldově ulici nedaleko Vojenské nemocnice. „Někdy už od čtvrté odpoledne není kde zaparkovat. Jestli v lokalitě budou modré zóny, nebudeme mít nárok na rezidentní parkování, protože si majitel bytu nepřeje, aby jsme tu měli trvalý pobyt. A v tom případě ani nevím, kde budu parkovat, auto můžu rovnou prodat," popsala mladá žena.

Židenice budou zřejmě v režimu C, tedy s noční regulací mezi pátou podvečerní a šestou ráno. Omezení platící pouze přes noc bývá v poslední době většinou pravidlem pro nově přibývající oblasti. „Postačilo by rezidentní parkování přes noc, přes den jsou Židenice povětšinou prázdné a zaparkovat není takový problém," okomentoval Dvorník.