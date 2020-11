Žižkova, Rybářská, Chodská. To jsou tři nové brněnské oblasti, v nichž od pondělí začne platit systém rezidentního parkování.

Malování modrých čar v ulicích Brna. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Všechny spadají do kategorie C. Čili se jedná o zóny, kde se za parkování platí pouze v pracovní dny od pěti večer do šesti hodin ráno. „Přes den sem nepřijíždí tolik lidí něco si vyřídit, není tedy potřeba tu přes den parkování zpoplatňovat a zajišťovat tak větší obrátkovost vozidel na jednotlivých parkovacích místech," uvedla Radka Loukotová z brněnského magistrátu.