Modré zóny v Brně jsou větší: letos se poprvé rozšířily, do Nových Černovic

/PŘEHLEDNĚ: MAPA A TERMÍNY/ Modré zóny se v Brně letos poprvé rozšířily do nové oblasti. Od pondělí nově fungují ve Zvěřinově a Klíčově ulici v lokalitě Nové Černovice. Tato oblast 6-01 spadá do zóny C s noční regulací mezi pátou hodinou podvečerní a šestou ráno.

Modré zóny se v Brně letos poprvé rozšířily do nové oblasti. Ilustrační foto. | Foto: Petra Šebková

Za první hodinu parkování návštěvníci žádný poplatek nehradí. „Poté zaplatí vždy dvacet korun za každou hodinu. V této zóně nejsou umístěny parkovací automaty, proto lze poplatek uhradit pouze přes aplikaci ParkSimply, SMS zprávou nebo pomocí online parkovacího automatu na webu parkovanivbrne.cz," informovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu. Šokující nález v Brně: muž vezl v autě červený fosfor, látku k výrobě pervitinu Přečíst článek › Mapa letošního rozšíření modrých zón v Brně.Zdroj: MMBČernovice jsou čtvrtou brněnskou městskou částí, kde řidiči parkují za modrými čarami. Dosud rezidentní parkování fungovalo na území Brna-středu, Králova Pole a Žabovřesk. „Ve Zvěřinově a Klíčově jsme žádali zavést zóny prioritně, protože situace je tam od spuštění sousední oblasti Špitálka kritická. Navíc jsou obě ulice oddělené od zbytku Černovic, kde zatím zóny nejsou na pořadu dne,“ vysvětlil už dřív tamní starosta Ladislav Kotík. Buzerplac a půl milionu za verše. Opravené náměstí Svobody v Brně slaví 15 let Přečíst článek › Na konci června se k modrým zónám přidají žabovřeské lokality Sirotkova a Elišky Machové. V říjnu pak začnou fungovat v dalších dvou oblastech v Žabovřeskách, a to okolo Haasovy a Záhřebské ulice. V srpnu a listopadu přibude také čtveřice královopolských lokalit Mojmírovo náměstí, Poděbradova, Vackova a Berkova. Všechny budou spadat do zóny C s noční regulací.