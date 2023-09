/HARMONOGRAM/ Podobu harmonogramu pro rozšíření rezidentního parkování v Brně na rok 2025 schválili ve středu radní. „Zahrnuje celé městské části Medlánky, Komín a Jundrov a dále oblasti Viniční, Slatinská a Krásného v Židenicích a Křižíkova a Kociánka v Králově Poli,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Takto vypadalo v létě zavádění modrých zón v brněnských Židenicích. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Zdůraznil, že zástupci radnice spolupracovali s jednotlivými městskými částmi a brali v potaz i jejich požadavky. Zároveň schválili změnu nařízení, díky které budou splněny poslední administrativní podmínky pro zavedení modrých zón v oblasti 1-26 Pšeník už od šestnáctého října letošního roku.

Všechny přidávané oblasti včetně těch, které se připojí ještě letos, budou patřit do návštěvnické zóny C. Řidiči, kteří nemají oprávnění pro rezidenty či abonenty, zaplatí za parkování v pracovní dny od sedmnácti do šesti hodin dvacet korun za hodinu. První hodina je zdarma.

V zóně C nejsou umístěny parkovací automaty, poplatek je tak možné zaplatit SMS platbou, mobilní aplikací ParkSimply nebo přes online parkovací automat. Rezidenti a abonenti si musejí vyřídit oprávnění na základě pravidel, která jsou stejná pro všechny oblasti. Bližší informace k systému rezidentního parkování jsou k dispozici na webu Parkovanivbrne.cz.

Termíny jsou stanoveny následovně:

19. 5. 2025 16-01 Medlánky

7. 7. 2025 5-05 Krásného, 5-06 Slatinská, 5-07 Viniční

4. 8. 2025 12-01 Jundrov

1. 9. 2025 15-01 Kníničská

22. 9. 2025 15-02 Absolonova, 3-10 Kolejní

20. 10. 2025 15-03 Chaloupky

10. 11. 2025 3-11 Kociánka, 3-12 Křižíkova