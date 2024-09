V lokalitě bude platit zóna C. To znamená, že tam platí systém rezidentního parkování ve večerních hodinách, tedy od páté hodiny podvečer do šesti hodin ráno.

O zavedení modrých zón v Židenicích usiluje vedení městské části už dva roky. „O zavedení rezidentního parkování si musíme požádat my jako městská část. Už loni vznikla první oblast okolo Viniční ulice a letos přidáváme dalších zhruba osmdesát procent ulic v Židenicích. Slibujeme si od toho omezení počtu aut lidí, kteří tu nebydlí. Navíc tím řešíme i problém s velkým počtem dodávek, které tu často parkovaly a zabíraly lidem místo před domy,“ uvedl starosta Židenic Petr Kunc.

Vedení města dopředu oznámilo harmonogram, o které oblasti se rezidentní parkování v letošním roce rozšíří. „Koperníkova je sedmou oblastí, kde začnou platit modré zóny. Jako poslední bude v listopadu následovat oblast Strakatého,“ upřesnil už dříve brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Od pondělí fungují modré zóny v oblasti Rokycanovy ulice. „Uvidíme, jak velký to udělá rozdíl, ale už teď mám pocit, že se mi tu hledá místo snáz. Každopádně velkých aut tu naštěstí ubylo, s tím tady byl problém,” pochvaloval si modré značení obyvatel Rokycanovy ulice Daniel Musil.

Mnozí se těší i na další rozšíření modrých zón do oblasti Koperníkovy ulice. „Jsem za to moc ráda. Myslím, že se přes noc parkování nikomu platit nechce, tudíž tu bude víc místa,“ řekla Milada Dvoříková.

Do konce roku se modré zóny rozšíří podle následujícího harmonogramu: • 7. října oblast 5-03 (Koperníkova)

• 4. listopadu oblast 5-04 (Strakatého)

Kolik stojí parkovací oprávnění: • 1. auto 200 Kč (za osobu a rok)

• 2. auto 8 000 Kč

• 3. a další auto 12 000 Kč

close info Zdroj: Magistrát města Brna zoom_in Harmonogram modrých zón 2024