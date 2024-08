Prostoru v současnosti dominují zaparkovaná auta i zanedbaná zeleň. Někteří kolemjdoucí zelený ostrůvek uprostřed náměstí za park ani nepovažují. „Tomuhle se říká park? To by mě ani nenapadlo. Na koukání pěkné, ale vzhledem k tomu provozu si nedovedu představit, že by si tady někdo sedl a užíval si nějakého rozhovoru nebo četl knihu," uvedl kolemjdoucí Jiří Beran.

Středem parku vede obslužná komunikace. Tu má vedení města v plánu zrušit. „Tím se rozšíří zelené plochy v parku i před blízkou budovou pošty a vznikne souvislý prostor s pěší promenádou. Přibude také nový mobiliář," přiblížil plány náměstek primátorky René Černý.

Proměnu vítají i někteří návštěvníci parku. „Pokud má být nějaká rekonstrukce, proč ne? Jako pokud to bude k lepšímu, pokud tady budou i nějaké hrací prvky, tak určitě," řekl například Pavel Bárta.

Práce na nové podobě náměstí by měly začít v příštím roce. Kromě parku má vedení města v plánu zrevitalizovat i přilehlé části sousedních ulic Božetěchovy, Kollárovy, Chaloupkovy a Rostislavova náměstí. „Opravy, jež učiní z Mojmírova náměstí důstojné místo k trávení volného času, doplní už chystanou rekonstrukci a stavbu kanalizační stoky ve stejné lokalitě," dodal Černý