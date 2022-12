Hráči se vydají na cestu skrz různé čtvrti Brna nebo napříč dějinami s proniknutím do zákulisí významných zvratů. Autorem hry je Milan Vocílka. Ten stál u i zrodu oblíbené deskovky Dopravního podniku, Brno šalinou. „Začali jsme informačním centrem setkáním nad tím, co vše bychom chtěli do hry zahrnout. Tato očekávání jsme postupně upravovali. Hlavními kritérii bylo, co je ještě zajímavé a také co je vůbec hratelné. Od prvotních náčrtů jsme se ve výsledku dost posunuli, hra se vyvíjela až do posledního okamžiku. Příprava nám zabrala minimálně tři čtvrtě roku,“ komentoval vznik Vocílka.

Hru doplňují i nevšední ilustrace od Filipa Hausera. „Vytvořit komplexní projekt, kdy každá karta je úplně jiná, každá má originální grafiku vycházející z reality a souvislostí, byla práce na čtyři měsíce čistého času. K tomu nepočítám hodiny strávené na přípravě koncepce před i revizi grafik poté,“ uvedl Hauser.

Nadšená je z toho například Karolína Hrubešová. „Je to super nápad. Koupím ji dětem k Vánocům. Zabaví se a ještě se třeba něco naučí,“ sdělila. Hra je pro dva až šest hráčů a stojí šest set padesát korun.

MARIE BRÝŽOVÁ