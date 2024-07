Motorkářští nadšenci všech věkových kategorií se v areálu Sportovního klubu Chrlice začali sjíždět už v pátek odpoledne. Zatímco někteří své mopedy, kterými se přijeli pochlubit, naložili do aut, jiní tašky zabalili přímo na motorky a vydali se vstříc dobrodružství.

"I letos se nám to povedlo a účast je hojná. Je tady hodně vystavovatelů z celé republiky a jsou tu kousky i ze Slovenska. Novinkou letošního ročníku je Veterán burza a hlavním hitem je samozřejmě losování tomboly, kde hlavní výhrou je tato fantastická Jawa,“ pochvaluje si na místě pořadatel Milan Tutter.

Těsně před odjezdem majitele ještě dolaďují svoje malé bystré stroje, někdo leští babetu, jiní připevňuji zpětná zrcátka. Vše je připraveno na odjezd O jídlo a nealko pití je na místě postaráno.

