„Depozitář je s hlavní budovou knihovny na Kounicově ulici propojený koridorem. To nám umožňuje velice efektivní dodávku knih, které si čtenář vyžádá. Požádá-li čtenář o knihu, přestože je uložena v depozitáři, obdrží ji do jedné hodiny,“ zdůraznila mluvčí Moravské zemské knihovny Anna Mrázová.

Nový depozitář knihovna aktuálně nepotřebuje, její knihovní fond se však každým rokem zvětší o jeden kilometr knih. Pro knihovnu se tak jedná spíše o investici do budoucna. Prostory proto hodlá pronajímat, a to konkrétně Moravské galerii v Brně.

„Moravská zemská knihovna má status národní instituce. Všechno, co v České republice vyjde, musí k nám tak minimálně v jednom výtisku přijít. To vyžaduje obrovské nároky na prostor. Moravská galerie tu bude mít svoji badatelnu a studovnu. Bude současně jediným hostem našeho depozitáře,“ dodala Mrázová.

Depozitář by měl Moravské zemské knihovně vydržet čtyřicet let. Vystačit by jí tak měl na čtyřicet kilometrů knih.