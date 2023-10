/VIDEO/ Na Moravském náměstí začaly úpravy nového vodního prvku, kterému se přezdívá "brněnské moře". Ještě před pár dny v něm proudila voda, dnes na jeho místě pokládají dělníci izolaci. Na jeho místě bude kluziště. Lidé se budou moct v letos zrekonstruovaném parku prohánět na bruslích zhruba za měsíc.

Brněnské moře od pondělí zahradil plot. Dělníci tam připravují kluziště. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Okolo kruhovitého vodního prvku stojí od pondělí plot. „Trysky musí dělníci odspodu zaizolovat, aby se nerozbily. Připraví plochu, postaví pódium, které je upravené na míru Moravskému náměstí. Stavba je náročnější, proto začínáme už teď," popsala úpravy mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Otevřít nové kluziště chce městská část v poslední listopadový pátek, kdy se v Brně rozsvítí vánoční strom a spustí se na Moravském náměstím tradiční vyhlídkové kolo. „Hodně ale závisí na počasí, jestli bude opravdu zima a led se tak stihne vychladit," podotkla Dobešová.

Rozhodnuto, nový kotel na vytápění v Brně nebude. Zastupitelé zakázku stopli

V minulých letech bývalo kluziště přes zimu u sochy Jošta. Loni tam ale nevzniklo vůbec, jeho příprava by byla příliš drahá. V té době už vedení městské části vědělo, že bruslení za rok přestěhuje do parku na Moravském náměstí, a proto nebylo hospodárné rekonstruovat v té době již opotřebované dřevěné podium a za rok jej upravovat znovu pro jinou plochu. „Umístění kluziště v parku mi přijde jako dobrý nápad. Určitě to bude hezké, jen aby chodili lidi a provoz se vyplatil," podělila se s redaktorkou Deníku na místě žena, která se představila jako Dagmar.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Náklady na provoz kluziště se pohybují v milionech korun. „Městská část Brno-střed jej však neprovozuje za účelem zisku, ale jako službu Brňanům. Ideální stav je, pokud se zaplatí náklady na provoz. I letos budou od ledna do parku chodit bruslit děti z mateřských a žáci ze základních škol jako tradičně v rámci školní výuky zdarma," informoval již dříve starosta Mencl.

Cenu vstupného pro ostatní návštěvníky městská část zatím nezveřejnila.

