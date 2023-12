/FOTO/ Na stohu slámy skotačí děti u sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně. Jde o součást vánočních trhů ve městě. „Původně jsme ten nápad viděli ve Vídni a moc se nám líbil. Je to podle mě celkem bezpečná zábava pro děti. Dokonce ta sláma není ani špinavá,” podotkla například Monika Pláničková.

Stoh slámy je druhým rokem oblíbenou atrakcí pro děti. | Video: Deník/Robin Fajmon

Poprvé se stoh slámy objevil na vánočních trzích loni, konkrétně na centrální ploše parku na Moravském náměstí. „Stoh slámy nám doporučila architektka Janica Šipulová, spoluautorka architektonického návrhu rekonstrukce parku na Moravském náměstí," zmínil tajemník centrální městské části Petr Štika.

Atrakce si okamžitě získala velkou oblibu u dětí i rodičů. „Stoh slámy je téměř neustále plný šťastných dětí. Že přinese dětem tolik radosti, je pro nás příjemným překvapením. Šťastné, rozesmáté a hrající si děti svou upřímnou radostí dávají působivé kouzlo celému prostranství vánočních trhů u Jošta," řekl Štika.

Zimní úder počasí: Brno a okolí sevře mráz a napadnou desítky centimetrů sněhu

Atrakci ocenila také Lenka Svobodová. „Je to skvělé. Hezky to do zdejšího prostředí sedí. Celé trhy v Brně jsou moc příjemné a jsem ráda, že se při jejich plánování myslí i na děti,” sdělila žena.

Vánoční trhy na Moravském náměstí u Jošta jsou podle něj určeny charitativním organizacím a právě rodičům s dětmi. „Charitativní organizace mohou zdarma prodávat své výrobky ve vánočních stáncích. Pro děti je zase připravena řada atrakcí. U Jošta naleznou oblíbený stoh slámy či historický kolotoč," vyjmenoval tajemník Brna-středu.

