/FOTO/ Různé odstíny růžové a stříbrné barvy mají ozdoby na vánočním stromě, který od minulého týdne zkrášluje brněnské Moravské náměstí. Ve srovnání s ostatními dvěma stromy na náměstí Svobody a Zelném trhu se u sochy Jošta jedná o menší jehličnan, adventní atmosféru však do centra vnáší stejně jako zbylé dva. Od pátečního večera na něm navíc svítí bílá a modrá vánoční světýlka.

Kolem náměstí najdou návštěvníci brněnských adventních trhů několik stánků dobročinných organizací, kterým mohou přispět na dobrou věc. Ačkoli v letošním roce začíná adventní období teprve v neděli třetího prosince, začalo v Brně předvánoční veselí již o týden dříve. Na Zelném trhu pak dokonce s dvoutýdenním předstihem, kdy se zájemcům otevřely první stánky s řemeslnými výrobky.

Kromě vánočních stromů a adventních stánků si Brňané v současné době užívají také velké vyhlídkové kolo na Moravském náměstí, v těsné blízkosti nově stavěného zimního kluziště. Za vstupenky na adventní kolo si ale v letošním roce návštěvníci připlatí o polovinu víc. Základní jízdenka tak vyjde na sto padesát korun.

Od pondělí do čtvrtka zaplatí dospělí návštěvníci za jízdu na ruském kole sto třicet korun, od pátku do neděle o dvacet korun více. V uplynulém roce vyšla základní vstupenka na projížďku na třiatřicetimetrovém kole na sto korun. „Vstupné za dítě do výšky jednoho metru je padesát korun, držitelé turistické karty Brnopas a ZTP průkazu získají padesátiprocentní slevu,“ řekla Deníku vedoucí oddělení vnějších vztahů Brna-středu Kateřina Kubíková.

