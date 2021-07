Z„Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu zrušil pro zjevné právní vady fiktivní závazné stanovisko vydané magistrátem, které bez podmínek umožňovalo demolici objektu Staré Mosilany,“ uvedla za tiskové středisko kraje Alena Knotková. Investor chce na místě vybudovat moderní čtvrť s byty. Někteří historikové ale žádají zachování části areálu továrny kvůli historické hodnotě.

Odvolání podali památkáři z brněnské pobočky Národního památkového ústavu. „Jsme rádi, že bylo shledáno oprávněným. Tím se věc vrací na začátek," sdělil ředitel pobočky Zdeněk Vácha.

Na popud památkářů z Národního památkového ústavu navíc zahájili úředníci z ministerstva kultury správní řízení k prohlášení částí areálu za kulturní památku. „Podle zákona o památkové péči v průběhu tohoto řízení až do konečného rozhodnutí je tedy majitel příslušného objektu povinen věc chránit před poškozením, zničením, či další újmou," doplnila Knotková.

Při celém procesu je areál pod právní ochranou, a jeho vlastník by jej tedy neměl nijak poničit. „Stavební úřad by měl řízení o prohlášení věci za kulturní památku brát jako takzvanou předběžnou otázku, tedy až do skončení řízení o prohlášení věci za kulturní památku nevydávat rozhodnutí směřující k destrukci stavby," vysvětlila mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.