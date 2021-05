Na sociálních sítích na to ve čtvrtek upozornil spolek Za Brno. „Navzdory aktuálnímu řízení Ministerstva kultury o zapsání části areálu Mosilany na seznam kulturních památek se Odbor památkové péče Magistrátu města Brna rozhodl vydat investorovi závazné stanovisko, které umožňuje celkovou likvidaci areálu,“ uvedli zástupci spolku na Facebooku.

Na ministerstvu se podle slov mluvčí Petry Hruškové připravovaly podklady pro zahájení řízení. „Úsek památkové péče brněnského magistrátu vydal navzdory veřejně známému významu, podanému návrhu Národního památkového ústavu a mediální pozornosti o dotčený areál souhlas s odstraněním souboru prostřednictvím takzvané fikce souhlasu,“ popsala Hrušková.

Protože stanovisko úředníci z magistrátu nevydali do zákonné lhůty, nastoupila podle letošní novely stavebního zákona fikce vydání závazného stanoviska. Ta znamená, že odpověď na podanou žádost je souhlasná a bez podmínek. „Pokud by byl odbor památkové péče před nebo v průběhu řízení informován o zahájení řízení na zpamátnění části areálu Mosilany, tak by předmětné stanovisko nevydával a řízení by přerušil na předběžnou otázku. Vzhledem k tomu, že taková informace z ministerstva kultury nepřišla a všechny náležitosti byly splněny, nebyl odbor oprávněn stanovisko v souladu se zákonem nevydat,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Úředníci z Národního památkového ústavu uvažují, zda se proti krokům památkářů z magistrátu ohradí. "Dostali jsme podnět a je otázka, zda už bylo, nebo nebylo možné vydat bez našeho vyjádření závazné stanovisko. Situaci teď analyzujeme, jelikož právní výklad není jednoznačný. Zvažujeme, jestli se odvoláme, nebo ne," řekl Rovnosti ředitel brněnské pobočky památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Vydání stanoviska znemožnilo zpamátnění areálu. „Pro ministerstvo kultury a Národní památkový ústav to znamená, že v této situaci nelze zahájit relevantní řízení o prohlášení areálu za kulturní památku. Vlastník tak má otevřenou cestu k demolici tohoto pro historii města významného industriálního souboru. Moravská metropole tak patrně ztratí další část své slavné historie,“ prohlásila mluvčí ministerstva Hrušková.

Vedení města chce jednat

Náměstek brněnské primátorky Petr Hladík ale situaci tak černě nevidí. „Pro vedení města se nic nemění. Investor dostal kladné stanovisko od památkářů, ale nemá ještě všechna stanoviska. Například od samosprávy je negativní. My jsme kontaktovali investora a požádali, ať vedení města předloží architektonický návrh, jak areál ztvární tak, aby zůstala část zachována s novou funkcí,“ řekl Hladík s tím, že schůzka mezi vedením města a investorem je plánovaná na příští týden. Změna územního plánu zůstává pozastavená.

Podle manažera projektu Ladislava Všetečky s městem jednají po celou dobu, kdy projekt připravují. „Tedy více než dva roky a v jednáních pokračujeme nadále. Rovněž od počátku chceme v projektu zachovat kulturní odkaz takzvaného moravského Manchesteru,“ poznamenal.

Nejhodnotnější části areálu Mosilany navrhli památkáři z Národního památkového ústavu prohlásit za kulturní památku v polovině dubna. „Monumentální stavební soubor, zahrnující v sobě tři původní tovární areály z 19. a první třetiny 20. století sloučené v roce 1949 do rozlehlého průmyslového areálu, představuje jednu z charakteristických industriálních architektur. Současně jde o poslední, z převážné části dochovaný komplex z původního početného souboru textilních továren významně dotvářejících podobu Brna v 19. a 20. století,“ uvedl ředitel brněnské pobočky památkového ústavu Zdeněk Vácha.