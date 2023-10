Původní předpoklad dopravit na místo už sestavenou technologickou lávku se ukázal jako nereálný. „Tato skutečnost vzešla z výrobní dokumentace ocelové lávky zpracované až po vstupních jednáních o uzavírkách, které byly před zahájením stavby. Uzavírka je nutná vzhledem k tomu, že ocelová konstrukce lávky váží v celku asi šedesát tun a pro manipulaci s jejími částmi je nutné využívat těžké mobilní jeřáby," vysvětlil zástupce firmy Firesta Miloš Raab.

Oprava mostu na Lesné v Brně: komplet uzavření, příprava na prodloužení šalin

Představitelé městské části Brno-sever původně chtěli, aby tento půlrok byl most průjezdný. S výjimkou pár nocí, kdy jej uzavřou úplně. „Když za námi ale přišli zástupci Firesty, jejich argument jsme akceptovali a dali jsme s tím jako městská část souhlas," řekl Deníku starosta Brna-severu Martin Maleček.

Pouze jeden jízdní pruh bude na mostě pod Lesnou průjezdný po dobu výstavby ocelové konstrukce, tedy jejího svaření z vícero částí do jednoho celku. „Úplná uzavírka z důvodu manipulace s mostní konstrukcí těžkým automobilovým jeřábem bude od 29. října od sedmi hodin večer do 30. října do pěti hodin ráno. Vložení ocelové lávky se uskuteční v noci z 15. listopadu do 16. listopadu. Kromě vyloučení dopravy na přilehlém mostu bude i zastavený provoz na železniční trati," nastínil Raab.

Jeden z největších jeřábů

Pro vložení nosné ocelové konstrukce firma využije jeden z největších automobilových jeřábů v České republice o nosnosti sedm set tun.

Autobusové linky 44, 57 a 72 pojedou po celou dobu výluky ve směru na Lesnou v úseku mezi Merhautovou a Halasovým náměstím odklonem Provazníkovou ulicí a třídou Generála Píky. „Autobusy linky 46 ve směru na Lesnou pojedou v úseku Lesnická – Heleny Malířové odklonem třídou Generála Píky a Okružní ulicí. Noční spoje N92 ve směru na Lesnou budou jezdit v úseku Venhudova – Heleny Malířové odklonem Provazníkovou, třídou Generála Píky a Okružní ulicí," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Oprava mostu nad tratí v brněnské Merhautově: roční omezení pro auta i chodce

V době krátkodobých výluk, kdy bude most pro dopravu zcela uzavřený, bude platit omezení i v opačném směru od Lesné. „Autobusové linky 57 a 84 ve směru na Tomkovo náměstí pojedou v úseku Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť odklonem třídou Generála Píky a Porgesovou ulicí. Spoje linek 46 a N92 ve směru na Zemědělskou a k hlavnímu nádraží zamíří v úseku Heleny Malířové – Štefánikova čtvrť odklonem Okružní, třídou Generála Píky a Porgesovou ulicí," vyjmenovala Tomaštíková.

Uzavírka na půl roku

Začátkem ledna příštího roku má být most na pět měsíců uzavřený kompletně. „Ale snad už by měla být zprovozněná alespoň lávka pro pěší. Plus by měla fungovat zastávka Nádraží Lesná směrem od Kuřimi jako bezbariérová," podotkl Maleček.

Rekonstrukce a zkapacitnění mostu mají být hotové do června příštího roku. Náklady na první etapu projektu, která zahrnuje právě rekonstrukci mostu, uhradí z části město Brno a z části Správa a údržba silnic. „Zakázku jsme vysoutěžili za pětadevadesát milionů korun bez daně," vyčíslila před nedávnem Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Nový kurz MHD v Brně: rozšiřování trolejbusových tratí, na Lesnou i do Černovic

Zda na rekonstrukci mostu naváže prodloužení tramvajové trati do Čertovy rokle, nyní není jisté. „Vnímáme názor městské části zastoupený panem starostou, který preferuje trolejbusovou variantu," řekl už před časem brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Druhá tramvajová trať na Lesnou: začnou opravou chatrného mostu přes železnici