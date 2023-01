„Vím, že to bylo na černo. Chtěli jsme tím upozornit na místní nedostatek. Je to směšné, zastávka je tam rok a není k ní přístup, aniž by člověk musel obcházet starou zástavbu,“ vyjádřil se k situaci Dvořáček.

Finální most pravděpodobně v místě postaví až město, a to v návaznosti na plánované vybudování dopravního terminálu. Dalším problémem lokality je totiž špatná dostupnost městské hromadné dopravy. Nejbližší autobusová zastávka je od vlaku téměř kilometr vzdálená. „To, co je pro oblast podstatné, je vybudování terminálu tak, aby byla železniční stanice komfortně napojena na hromadnou dopravu,“ popsal mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Původně měl dopravní uzel ve starém Lískovci vzniknout zároveň s novou vlakovou zastávkou. Později se termín o dva roky posunul. Aktuálně kvůli průtahům souvisejícími se složitými majetkoprávními vztahy není jasný ani termín začátku stavby. „Jednáme aktuálně s posledními dvěma vlastníky,“ doplnil Poňuchálek.

Ke stavbě lávky v dotčené lokalitě se bude mimo jiné vyjadřovat také Povodí Moravy. „ Z našeho hlediska půjde zejména o to, aby nedošlo k poškození vodního toku, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů, nedošlo k ohrožení kvality vody a nebylo ohroženo životní prostředí a život ve vodě,“ vyjmenoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař jejich hlavní podmínky.

Snadnější přístup k vlakové stanici by ocenili zejména někteří místní. „Takto trčí kdesi uprostřed pole v záplavovém území, opevněna betonovou zdí, vodním příkopem a padacím mostem jako nedobytná a nedostupná pevnost,“ komentoval situaci například Brňan Oldřich Filipi.