Součástí stavby je také rozšíření mostu v místě zrcadla nad Nezamyslovou ulicí. „Dojde tak k prodloužení odbočovacího pruhu doleva ve směru na D1 a tím ke zlepšení rychlosti odbavení křižovatky," zmínila Trubelíková. Stavbaři se nejprve zaměří na první půlku konstrukce, zatímco řidiči budou jezdit po druhé. Později se vymění.

Most je jedním z nejdelších v České republice. Přemosťuje čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici I/42, Nezamyslovu ulici, tramvajovou a železniční trať a řadu inženýrských sítí pod mosty.

Po rekonstrukci mostu by se mohl proměnit i prostor pod ním, kde se nyní vyskytují bezdomovci. Žideničtí tam chtějí vytvořit vyžití hlavně pro náctileté. „Skatepark by stál minimum peněz. Nabízí se lezecká stěna, streetbal. Je to daleko od obydlí a je tam protihluková stěna," nastínil židenický místostarosta Petr Kunc.

Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. O ideje proměny místa už Deník Rovnost informoval. „Žádný konkrétní postup nyní není. Skoro rok se nic nedělo, proto jsem nic neinicioval. Stálo by za to myšlenku oživit a pod mostem něco zbudovat. Byla tam i varianta parkování, ale ta není reálná," doplnil Kunc.